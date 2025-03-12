Onursan’ın Geleneksel İftar Yemeği Denizcilik Camiasını Buluşturdu

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın yanı sıra, DTO Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Gülcek, Serhat Barış Türkmen, Burak Akartaş ve Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiz Arıca gibi sektörün önemli isimleri geceye katılım sağladı.

Ayrıca Deniz Emniyet Derneği Başkanı Kaptan Cahit İstikbal, KOSDER eski Başkanları Salih Zeki Çakır ve Hüseyin Kocabaş, Kuzey Kıbrıs Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Cemalettin Şevli, KIYEMKABAD Başkanı Kaptan Arslan Dede, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Başkanı Zafer Akbulut, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Feramuz Aşkın ve İstanbul Barosu Deniz Hukuku Komisyon Üyesi Nil Tütüncüoğlu da iftarda yer aldı.

Onursan Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Onur, yaptığı konuşmada Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhuna vurgu yaparak, sektördeki dostlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Onur, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Yirmi yıldır geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemeğimize hepiniz hoş geldiniz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ‘Denizciyi, Türk’ün büyük ülküsü olarak düşünmeli ve ona göre çalışmalıyız’ diyerek denizciliğe verdiği önemi her fırsatta dile getirmiştir. Biz de Onursan Şirketler Grubu olarak Atatürk’ün bu vizyonunu kendimize rehber edindik ve 42 yıldır denizcilik sektöründe öncü bir firma olmanın gururunu yaşıyoruz.

Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm denizcilik camiamızın kıymetli üyelerine rahmet ve minnetle anıyoruz. Aynı zamanda, 113. yılını gururla kutladığımız Çanakkale Deniz Zaferi’nin anısını da bir kez daha yâd ediyoruz.

Ramazan ayı, hoşgörü, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren mübarek bir aydır. Bizler de bu ruhla, sektördeki dostlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Soframıza bereket getiren tüm misafirlerimize teşekkür eder, Ramazan ayınızın mübarek olmasını dilerim.”

Davetliler, Yılmaz Onur’un konuşmasının ardından oruçlarını tasavvuf müziği ve semazen gösterisi eşliğinde açtılar.

Vira Haber