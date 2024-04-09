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Ordu’da Ölü Yunus Balığı Sahile Vurdu

Ordu’da Ölü Yunus Balığı Sahile Vurdu

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ölü yunus balığı sahile vurdu.

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Ünye Yüceler Mahallesi sahilinde ölü yunus balığı kıyıya vurdu. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen yunus balığında yara izleri olduğu gözlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yunus balığını buradan kaldırdı.
Yunus balığının kıyıya vurduğunu gören inşaat işçileri, balığın göz kısmında yaraların olduğunu belirterek, “Burada görünce ekiplere haber verdik, onlar da gelip aldılar. Boyu yaklaşık 1,5 metreydi. Bu aralar yunus balıklarının öldüğünü çok duyuyoruz” dediler.

Vira Haber 

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