Orient Queen Marmaris’e demirledi

Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine bağlanan gemide, çoğu Lübnanlı 257 yolcu ile 140 mürettebat bulunduğu belirtildi.

Şehir merkezini gezen turistler, yat limanındaki restoranlarda yemek yedi, kapalı çarşıda alışveriş yaptı.

Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan gelen kruvaziyerin gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edeceği öğrenildi.

Kruvaziyerin her hafta düzenlediği Akdeniz turu kapsamında Beyrut'a dönmeden önce her cuma son liman ziyaret yerinin Marmaris olduğu bildirildi.

Vira Haber