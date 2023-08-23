Orta Koridor Türk Lojistik Sektörüne Yeni Rotalar Yarattı

Bu hattın önemli oyuncuları arasında yer alan Logista Global Logistics, Avrupa-Asya arasında hem aktarmalı hem de aktarmasız olarak yoğun taşıma yapıyor. Şirketin Genel Müdürü Zeynep Akman, geleneksel taşıma rotalarının dışına çıkarak kısa sürede daha hızlı büyüme hedeflediklerini açıkladı.

Türkiye üzerinden Asya’ya yapılan 3. ülke taşımaları bu yıl daha da yoğunlaştı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası orta koridorda coğrafi konumuyla öne çıkan Türkiye, özellikle Avrupa-Asya ticaretinde önemli bir rota haline geldi.

Lojistik sektörünün genç şirketlerinden Logista Global Logistics de ithalat-ihracat taşımalarıyla Avrupa ve Asya arasındaki bağlantıyı güçlendirirken, bu hatta en çok tercih edilen markaların başında yer alıyor.

Geleneksel rotanın dışına çıktı, Asya’da güvenli hatlar oluşturdu

Logista Global Logistics Genel Müdürü Zeynep Akman, Türk lojistik şirketlerinin yoğunlukla çalıştığı Avrupa, Orta Doğu ve BDT hatlarına ek olarak Uzak Asya’yı da hedefleyen bir açılım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güvenilir iş birlikleri sayesinde bütün Asya ülkelerine kara yolu ve deniz yolu + kara yolu taşımaları yapabildiklerini ifade eden Akman, “Avrupa ülkelerinden gelen yükleri, İstanbul ve Mersin’deki aktarma noktalarımızdan Türk Cumhuriyetleri dahil olmak üzere bütün Asya ülkelerine tam zamanında teslim ediyoruz. Aktarmasız seçeneğimiz de var. Sene başından bu yana 50’nin üzerinde ülkeye taşıma yaptık.” dedi.

Doğu coğrafyasındaki bürokrasi ve gümrükleme süreçlerine hâkim olduklarını aktaran Akman, Avrupa’dan aldıkları yükleri, geniş acente ağı ve iş birlikleri ile Afganistan ve Moğolistan dahil adrese teslim taşıdıklarını dile getirdi.

Asya taşımalarındaki sigortalama hassasiyeti ilgiyi artırdı

Türkiye’de, 3. ülke taşımaları konusunda operasyon hacmi en yüksek şirketler arasında yer aldıklarını vurgulayan Akman, “Yük güvenliğine büyük önem veriyoruz. Asya’da rotalar uzun ve bazı yollar uluslararası standartların gerisinde. Taşımalarımızı, CMR konvansiyonu yükümlülüğünü kapsayan FFL sigorta poliçesine ek olarak emtia sigortalarıyla da güvence altına alıyoruz. Asya için alışılmışın dışındaki bu uygulama, sektörde bizi ön plana çıkarıyor. Olası hasarlara karşı müşterilerimizi ve yüklerini koruyoruz ve tercih edilirliğimizi ciddi anlamda artırıyoruz.” diye konuştu.

Avrupa-Asya taşımalarında kimya, ambalaj, demir-çelik, otomobil ve otomotiv yedek parça ürünleri başta olmak üzere birçok sektöre hizmet verdiklerini kaydeden Akman, 2023’ü hedeflerinin üzerinde bir büyümeyle kapatmayı öngördüklerini de sözlerine ekledi.

Vira Haber

