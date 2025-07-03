İstanbul27 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Orta ve Doğu Karadeniz Kıyıları İçin Yağış Uyarısı
Orta ve Doğu Karadeniz Kıyıları İçin Yağış Uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz Kıyıları İçin Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen kuvvetli ve çok kuvvetli yağışlara karşı uyardı.

A+A-

MGM’den yapılan açıklamaya göre, yarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların; Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yarın gece saatlerine kadar, Ordu ve Giresun'da cumartesi öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Vira Haber

Bu haber toplam 75 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.