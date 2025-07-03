Orta ve Doğu Karadeniz Kıyıları İçin Yağış Uyarısı

MGM’den yapılan açıklamaya göre, yarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların; Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yarın gece saatlerine kadar, Ordu ve Giresun'da cumartesi öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Vira Haber