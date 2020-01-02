Ortak deniz eğitimi tamamlandı
Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı fırkateynler, Doğu Akdeniz'de İtalya Deniz Kuvvetleri ile ortak deniz eğitimi faaliyetini tamamladı.
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Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın resmi sitesinde yapılan bilgilendirmede, "TCG GÖKSU ve TCG GÖKOVA’dan oluşan Türk Deniz Görev Grubu; İtalyan fırkateyni ITS MARTINENGO ile eğitimleri tamamladı. Fırkateynlerimiz 02-03 Ocak tarihlerinde Agusta/İtalya ve 7-10 Ocak tarihleri arasında Cezayir liman ziyareti yapacak." denildi.
Vira Haber
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