Otonom robotlar aslan balığı avında

Anavatanı endo-pasifik bölgesi olan ancak zehirli olduğu için doğal bir düşmanı olmayan tropik aslan balığı, Amerika’dan Akdeniz’e kadar tüm dünyanın başına bela oldu. Görüntüsünden dolayı uzun yıllar akvaryum balığı olarak beslenen aslan balığı, küresel ısınma ile birlikte Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz’e ulaşırken, diğer taraftan da muhteşem mercan resiflerine sahip olan Karayipler kıyılarına ulaştı. Aslan balıkları her 5 günde 30 bin yumurta bırakacak kadar hızlı çoğalıyor. Doymak bilmeyen bir tür olarak tanımlanan aslan balığının düşmanı yok. Ayrıca geldiği bölgedeki yerli balıklar tanıyamadıkları için kolayca avları oluyor. Mercan resiflerindeki 40 kadar canlıyı öldürebilen bu zehirli balık, turistlerin uğrak mekanı olan bu denizaltı ekosistemini mahvetmeye başladı. Bunun üzerine Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi çalışma başlattı.

Tek seferde 8 balık yakalıyor

Massachusetts Politeknik Enstitüsü’nde görevli bilim insanları mercan resiflerinde sadece aslan balıklarını avlayacak bir robot geliştirdi. Otonom robot, aslan balığının saldırı taktiğini silah olarak kullanıyor. Yüzgeç iğneleri zehirli olan aslan balığı bu uzantıları sayesinde zehrini avına bulaştırarak öldürüyor. Aslan balığının bulunduğu bölgeye bırakılan robot, denizdeki hareketli varlıkları tıpkı bir yüz tanıma yazılımına benzer bir yazılım sayesinde tarıyor. Yüzde 95 oranında doğrulukla da aslan balığını tespit ediyor ve mızrak şeklindeki 8 kolu sayesinde aslan balığını yakalayarak mavi haznesine hapsediyor. Kendi başına hareket edebilen bu robot tek seferde 8 aslan balığı yakalayabiliyor.

Robotu geliştiren ekipte yer alan bilgisayar yazılımı uzmanı Craig Putnam, “Aslan balıklarından kurtulmak için robot merkezleri kurmalıyız. Bu zehirli balıkların doğaya verdiği tahribatın önüne geçebilmemizin tek yolu robotlar” dedi.

Aslan balıkları insanlar için de zararlı. Aslan balığı zehri insanda aşırı acı, kusma, ateş, solumun güçlüğü ve ishal gibi birçok istemik semptomların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Ayrıca kalp rahatsızlıkları ve ölüme de yol açabiliyor.

Üç yıldır Türkiye kıyılarında

Anavatanı Endonezya ve Filipinler bölgesi (İndo-pasifik) olan tropikal bir tür olan Aslan Balığı küresel iklim değişikliğiye Süveyş Kanalı’ndan Akdeniz’e geldi. Mersin’den İzmir’e kadar her yerde görülebiliyor. En yoğun olduğu bölgeler ise Antalya’nın Kemer ile Kaş ilçeleri arasında. Zehirli dikenleriyle yırtıcı balıkları kendisinden uzak tutan aslan balığı, balık ve ahtapot yumurtalarını tüketiyor.

Vira Haber