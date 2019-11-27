Oxford'dan yılın kelimesi: İklim acil durumu

Oxford İngilizce Sözlüğü ‘iklim acil durumu’ anlamına gelen ‘climate emergency’ ifadesini yılın kelimesi olarak belirledi. Durumun ‘aciliyeti ve kaçınılmazlığını’ yansıttığını belirten komite, ‘iklim acil durumunu’ şöyle tanımladı: “iklim değişikliğini zayıflatmak ya da durdurmak için acil önlem almanın gerektiği ve iklim değişikliğinden kaynaklanan geri döndürülmez çevresel zarardan korunma durumu.”

Oxford, bu seçimle birlikte, hem iklim farkındalığındaki artışı yansıttıklarını hem de konuyu tartışırken nasıl bir dil kullanmamız gerektiğine odaklandıklarını belirtti.

İklim krizini geride bıraktı

‘İklim acil durumu’, kısa aday listesinde bulunan iklim krizi, iklim hareketi, iklim inkarı, yok oluş, ‘flight shame’ (karbon salımı nedeniyle uçakla seyahatin getirdiği suçluluk duygusu), küresel ısınma ve bitki kökenli gibi ifadeleri geride bıraktı.

Komitenin elindeki verilere göre ‘iklim acil durumu’ şeklindeki kullanım yüzde 10,7 oranında arttı. 2019 yılında ‘iklim’ kelimesi diğer bütün kelimelerden daha sık ‘acil durum’la ilişkilendirildi. Bu şekildeki kullanım o kadar yaygınlaştı ki, ikinci sırada gelen ‘sağlık’ kelimesinin üç katı kadar fazla kullanıldı.

Bu yıl içinde ayrıca İskoçya, İngiltere, Kanada ve Fransa gibi pek çok ülkeyle birlikte ABD ve Avustralya'daki pek çok şehir iklim konusunda acil durum ilan etti. Oxford, 2018’de politikadan günlük hayata pek çok alanda kullanılan ‘toxic'i '(zehirli) yılın kelimesi olarak belirlemişti. 2017 yılında ise ‘youth’ (gençlik) ve ‘earthquake’ (deprem) kelimelerinin birleşiminden oluşan ve genç nüfusun beğenilerindeki değişimi ifade eden ‘youthquake’ kelimesi seçilmişti.

Vira Haber