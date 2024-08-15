“Oyuncu Değişikliği” İle Teslimat Süresini 5 Güne Düşürdü

Şirketin Türkiye Ülke Müdürü Murat Kaya, Türkiye sınır kapısından Avrupa’ya geçen aracın, Romanya ve Polonya’da bir nevi “oyuncu değişikliğiyle” sürücü değiştirerek İskandinavya’ya yükünü 5 günde teslim edebildiğini belirtti. Böylelikle sürücüler dinlenme süreleri geldiğinde yerini başka bir sürücüye bırakıyor, taşıma süresi kısalıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye, temmuz ayında İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya’ya 307,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Temmuzda ihracat İsveç'e yüzde 33, Danimarka'ya yüzde 28 arttı.

İsveç merkezli olan ve Türkiye’de de yapılanmaya giden küresel lojistik markalarından InterEast, Türkiye – İskandinavya taşımalarına yeni bir soluk getirdi. İhracattaki canlanmaya paralel artan lojistik ihtiyacını, Ultra Ekspres seferleriyle karşılayan Şirketin Türkiye Ülke Müdürü Murat Kaya, ihracatla birlikte İskandinavya’dan ithalat taşımacılığı taleplerinin de hız kazandığını söyledi.

Sadece İsveç ve Türkiye’de değil, Romanya ve Polonya’da da güçlü bir lojistik ağ ve altyapı kurduklarını anlatan Kaya, bu sayede sınır kapısından çıktıktan sonra Türkiye’den İskandinavya’ya 5 günde teslimat yapabildiklerini vurguladı.

Emsalsiz hızda teslimat, maliyet avantajı

Kaya, Ultra Ekspres hizmetiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Türkiye’den çıkan bir Ultra Ekspres aracımız Romanya ve Polonya’da sürücü değiştirerek, hiç durmadan yoluna devam ediyor. Sürücülerimiz dinlenme sürelerini bu ülkelerde geçirirken araçlarımız beklemek zorunda kalmıyor. Böylece bir bakıma ‘oyuncu değişikliğiyle’ normalde 12 günü bulabilen teslimat süresini, sınır kapısı çıkışından itibaren 5 güne kadar düşürebiliyoruz. Sektördeki öncü stratejimizle lojistikte alışılmışı, yani oyunun kurallarını da değiştirmiş olduk. İskandinav ülkelerinden Türkiye’ye gelen Ultra Ekspres araçlarımız için de aynı yöntemi kullanıyoruz.”

Türkiye-İskandinavya hattında aciliyeti olan parsiyel ve komple yükler için düzenledikleri Ultra Ekspres seferlerinin büyük ilgi gördüğünü dile getiren Kaya, “Talebe göre minivan servisimiz de bulunuyor. Ancak birden çok minivan gerektirecek büyük montanlı taşımalar için Ultra Ekspres seferlerimizle zaman avantajı sunuyoruz.” dedi.

Kaya, Ultra Ekspres taşımalarında geniş araç-ekipman filosu ve tecrübeli bir ekiple hizmet verdiklerinin altını çizdi. Ultra Ekspres taşımaları sayesinde, ihracatçı müşterilerinin, hızlı teslimatın önem taşıdığı sektörlerde pazar paylarını artırdığını belirten Kaya, İsveç, Polonya, Romanya ve Türkiye’de yüksek teknolojiyle hizmet veren geniş depolama alanlarına sahip olduklarını da sözlerine ekledi.

Vira Haber