Özbekistan ihracatında rekor yükseliş gözleniyor

Ülkemizde üretilen binlerce çeşit ürünün Özbekistan’ın başta başkent Taşkent olmak üzere tüm bölgelerine ihraç edilebilir seviyeye gelmesinin önemli etkenlerinden biri hiç şüphesiz iki ülke ilgili makamlarının izlemiş olduğu doğru ve akılcı politikalarıdır.

Özbekistan karayolu nakliyesinde de bir çok ülke de olduğu gibi bir takım sorun ve aksaklıklar yaşanabilmektedir. Buna en önemli örnek olarak güzergah koşullarını gösterebiliriz. Türkiye-Özbekistan hattında tek güzergaha bağlı kalınmayarak alternatif güzergahlarda kullanılabilmektedir. İran’a uygulanmakta olan ambargo sebebi ile taşınan ürünlerin bir kısmı Özbekistan’a İran üzeri güzergah kullanılarak ulaştırılamamakta, alternatif güzergah olan Gürcistan, Azerbaycan üzeri yol tercih edilmektedir. Bu güzergah İran üzeri güzergaha oranla her ne kadar artı masraflara maruz kalıyor olsa da Özbekistan nakliye firmaları arasında yoğun çalışmalarından edindiği tecrübeleri ile Şah Lojistik gibi kurumsal firmalar ek maliyetleri en aza indirgeyerek ihracatçı ve ithalatçılara destek olmaya çalışmaktadır.

Ülkemizin son dönem ihracat rakamları tarihimizin en yüksek seviyelerini görmüşken en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında yine Özbekistan gelmektedir. Özbekistan’da projelerini sürdürmekte olan Türk işadamları ve girişimcilerimizin gayretleri neticesinde Türkiye’nin lojistik partneri haline gelen Özbekistan’a ihracat rakamları 2018 yılı sonu itibarı ile hedeflerin ve beklentilerin oldukça üzerinde sonuç vermiştir. Gelinen nokta itibarı ile ihracatçı ve nakliye kuruluşlarının memnuniyetlerini ifade ettikleri düzeye ulaşan ihracat rakamları Özbekistan pazarında söz sahibi olduğumuzun bir göstergesidir.

Türkiye’den temel ihtiyaç maddeleri taleplerine yeterli oranda karşılık verebilmek adına komple tır nakliyesine alternatif olarak haftanın belirli günleri İstanbul çıkışlı olarak parsiyel nakliye servis hizmetleri verilmektedir. Her ebat ve ağırlıkta bulunan parsiyel ve kargo kapsamında ki ihtiyaç maddelerinin Özbekistan’da teslimatları genel itibarı ile gümrük noktalarına yapılmakta, ithalatçı firmalar gümrükleme ve vergi işlemlerinin tamamlanmasına müteakip kendi imkanları ile organize ettikleri iç nakliye araçları ile ürünleri ikamet adreslerine taşıyabilmektedirler.

Kaynak : Şah Global Lojistik