"Özgürlük Gemisi 2" İsrail tarafından durduruldu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail deniz güçleri, Gazze Şeridi açıklarında ablukayı yaran 8 yolcunun olduğu bir tekneyi durdurdu." ifadelerini kullandı.

Tekneye müdahale sırasında istisnai başka bir gelişmenin yaşanmadığını dile getiren Adraee, incelemenin ardından teknenin İsrail'in Aşdod Limanı'na çekileceğini kaydetti.

Adraee, Gazze'ye deniz tarafından uygulanan ablukanın zorunlu ve hukuki olduğunu, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'in de bunu defalarca kabul ettiğini öne sürdü.

Gazze'nin 12 mil açığında durduruldu

Öte yandan Gazze'deki Filistin Halk Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada "Özgürlük Gemisi 2" yolcularının hayatından İsrail'in sorumlu olduğu belirtildi.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi Sözcüsü Bessam Munasıra da Özgürlük Gemisi 2'nin İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından 12 mil açıkta durdurulduğunu söyledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise "İsrail deniz güçleri, Gazze Şeridi açıklarında ablukayı yaran 8 yolcunun olduğu bir tekneyi durdurdu." ifadesini kullanmıştı.

Tekneye müdahale sırasında istisnai başka bir gelişmenin yaşanmadığını dile getiren Adraee, incelemenin ardından teknenin İsrail'in Aşdod Limanı'na çekileceğini kaydetmişti.

Gazze'de abluka altında yaşayan bir grup Filistinli, "Özgürlük Gemisi 2" ile sabah Gazze Limanı'ndan denize açılarak ablukayı delmeyi amaçlıyordu. İsrail güçleri müdahale etmese teknenin Güney Kıbrıs limanına ulaşması planlanıyordu.

İsrail 2006'dan bu yana Gazze'yi abluka altında tutuyor

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi'nin organize ettiği eylemler kapsamında, "Özgürlük Gemisi 1" de ablukanın denizden kırılması için 29 Mayıs'ta dünyaya açılmaya çalışmıştı.

Ancak İsrail Deniz Kuvvetleri, 12 mil açıldıktan sonra gemide bulunan 17 kişinin tümünü gözaltına almıştı. Geminin kaptanı Amudi dışındaki herkes aynı gün serbest bırakılmıştı.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

7 kişi serbest bırakıldı

Bu arada İsrail'in, ablukayı kırmak için "Özgürlük Gemisi 2" ile Gazze Limanı'ndan yola çıkan gruptan gözaltına aldığı 7 kişiyi serbest bıraktığı bildirildi.

Gazze'deki Kuşatmayı Kırma Ulusal Hareketi Koordinatörü Raid Ebu Dayr, kaptan ve yardımcısı dışında gözaltındaki kişilerin tamamının İsrail tarafından serbest bırakıldığını söyledi.

Serbest kalan 7 kişinin Beyt Hanun kapısından geçerek Gazze'ye geldiğini belirten Dayr, uluslararası kuruluşlara kaptan ve yardımcısının akıbetinin ortaya çıkartılması çağrısında bulundu.

Vira Haber