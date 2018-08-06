Özgürlük gemisi Gazze Limanı’ndan yola çıktı

İsrail’in Filistin’e uyguladığı ambargoyu kırmayı amaçlayan bir grup Filistinli aktivist, ‘Özgürlük Gemisi’ adını verdikleri tekne ile 3’üncü kez Gazze Limanı’ndan yola çıktı. Geminin yola çıkması ile alakalı açıklama yapan Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi Sözcüsü Ethem Ebu Selime, Özgürlük Gemisi’nin yolculuğunun, ablukayı kırma çabalarımızın göstergesi olarak Gazze’den dünyaya doğru devam edeceğini söyledi. Selime, hareketin tüm Gazze topraklarına barış gelene değin çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, “Gazze iyi bir hayatı hak ediyor” ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinin Norveç ve İsveç’ten yola çıkarak Gazze’ye gelmeye çalışan Özgürlük Filosu’na yaptığı müdahaleye değinen Selime, Özgürlük Filosu’nun Gazze’ye ulaşamamasına karşın, vermek istedikleri mesajın tüm dünyaya ulaştığını belirtti. İsrail askerlerinin uluslararası yasaları çiğnediğini vurgulayan Selime, “İsrail askerlerinin Özgürlük Filosu ve içindeki aktivistlere yaptıkları, tüm dünyaya gerçek yüzlerini gösterdi” dedi.

Gazze’deki hastalar tedavi olmak için hiçbir yere gidemiyor

Gazze sınırında yaralanan Ahmad Salem, İsrail’in Gazze üzerindeki ablukasının kırılması gerektiğini belirterek, “Filistin halkı, Gazze’deki hastalar tedavi olmak için hiçbir yere gidemiyor. Gazze’deki durum gerçekten çok kötü ben 5 çocuğum ile beraber bir odada yaşıyorum. Arap ve İslam dünyasından bize yardım etmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

30 Mart Toprak Günü’nde başlayan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşleri gösterileri kapsamında 3’ncü kez yola çıkan gemi, daha önce iki kez İsrail askerlerinin engeline takılmıştı.

Vira Haber