Özkan Poyraz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Emekli Oldu

Deniz Ulaştırması Eski Genel Müdürü, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar Vekili görevlerinde bulunan Kaptan ve Dr. Özkan Poyraz, kamu görevinden emekli oldu. Poyraz’ı sivil hayatına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu uğurladı.

Özkan Poyraz’ın iş yaşamına özel sektörde devam edeceği öğrenildi.

Poyraz, İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde öğretim görevlisi ve Piri Reis Üniversitesi’nde mütevelli heyeti üyesi görevlerine devam edecek.

Özkan Poyraz Kimdir?

Özkan Poyraz, 1966 İstanbul Üsküdar’da doğdu. 1983 yılında İstanbul Kabataş Erkek Lisesi ve 1987 yılında Yüksek Denizcilik Okulu (İTÜ Denizcilik Fakültesi) Güverte bölümünden mezun oldu. D.B.Deniz Nakliyat ve çeşitli armatörlük firmalarında uzakyol vardiya zabiti, I.zabit ve uzakyol kaptanı olarak deniz görevi yaptı. Askelik hizmetini 1989-1990 yıllarında Gölcük Donanma Komutanlığı’nda icra ettikten sonra güverte teğmen olarak terhis oldu. Ortaköy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi’nde güverte öğretmenliği ve bölüm şefi, İTÜ Denizcilik Fakültesi’nde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bilim alanında, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde Denizcilik Eğitimi konulu teziyle Yüksek Lisans, İstanbul Üniversitesinde Türk Boğazları’nda Risk ve Kriz Yönetimi konulu teziyle Bilim Doktoru ünvanlarını aldı. Amerika Birleşik Devletleri Federal Denizcilik Akdemisi (Kings Point), Tokyo ve Kobe Denizcilik Üniversiteleri’nde simülatör kullanımı ve araştırmaları konularındaki faaliyetlere misafir öğretim üyesi ve araştırmacı olarak katıldı.

Hollanda da (MSR- Rotterdam) Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Operatörlüğü ve eğiticilerin eğitimi sertifikalarını aldı. Japonya’da JICA bursuyla, Gemiadamlarının Yönetimi konulu uluslararası programı bitirdi. Ders görevlerinin dışında, İTÜ Denizcilik Fakültesi Simülatörler Merkezi direktörlüğü, GMDSS Laboratuarı yöneticiliği görevlerini yaptı.

2004 yılında Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür ve 2005 yılından Mayıs 2012’ye kadar ise Deniz Ulaştırması Genel Müdürü (Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü) olarak, denizcilik eğitimi ve gemiadamlarının belgelendirmesi, kıyı yapıları ve limanların planlanması ve işletme izinlerinin verilmesi, deniz çevresinin korunması, arama ve kurtarma, seyir güvenliği, bayrak ve liman devleti denetimlerinin icrası ile gemilerin belgelendirilmesi alanlarından sorumlu olarak görev yaptı.

2015 yılında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar yardımcısı olarak atandı.

Daha sonra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Vekili olarak görev yaptı.

Vira Haber