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Pakistan'dan İnsani Yardım Malzemesi Taşıyan İlk Gemi Mersin Limanı'na Geldi

Pakistan'dan İnsani Yardım Malzemesi Taşıyan İlk Gemi Mersin Limanı'na Geldi

Pakistan'dan insani yardım malzemesi ulaştırmak için yola çıkan Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait gece mersine ulaştı.

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Depremzedeler için insani yardım malzemesi taşıyan Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne ait ilk gemi, Mersin Uluslararası Limanı'na ulaştı.

Vira Haber

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