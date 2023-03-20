Pakistan'dan İnsani Yardım Malzemesi Taşıyan İlk Gemi Mersin Limanı'na Geldi
Pakistan'dan insani yardım malzemesi ulaştırmak için yola çıkan Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait gece mersine ulaştı.
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Depremzedeler için insani yardım malzemesi taşıyan Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne ait ilk gemi, Mersin Uluslararası Limanı'na ulaştı.
Vira Haber
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