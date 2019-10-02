 ‘Paletli Sabit Ağırlıklı Dalış’ta şampiyon oldu

‘Paletli sabit ağırlık’ kategorisinde yarışan Ercümen, 4 gün süren 3. CMAS- TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası yarışmalarının ilk gününde birincilik elde etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen 3. CMAS- TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılıyor.

Milli sporcu Şahika Ercümen, 3. CMAS- TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası kapsamında dört gün süren yarışmalarının ilk gününde şampiyonluk elde etti.

Rusya, ABD, Polonya, Kazakistan, Kolombiya, Brezilya ve Türkiye olmak üzere toplam 7 ülkeden 46 sporcunun katıldığı yarışmada Ercümen, 2 dakika 14 saniyede 66 metreye dalarak birinci geldi.

Ayrıca Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda da şampiyonluğu elde eden Ercümen, “Dünya kupasında ülkemize şampiyonluk getirmek benim için büyük gurur. Ekim ayı sonunda da ülkemize yeni bir dünya rekoru kazandırmayı hedefliyorum” dedi.

Vira Haber