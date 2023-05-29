Panama, Deniz Ticareti Genel Kanunu’nun Güncellenmesinde Sonuca Vardı

Toplantılar sonucunda; toplamda 188 madde incelendi, bunlardan 70 tanesi değiştirildi, 10 tanesi de iptal edildi ve 12’den fazla yeni madde teklif edilerek tamamı oy birliğiyle onaylandı. Tüm bu değişiklikler ile Panama Gemi Sicili’nin denizcilik sektöründe ön planda kalmayı sürdürmesi için rekabetçiliğini geliştirmesi hedefleniyor. Mevcut yönetimin en önemli işlerinden biri olarak değerlendirilen bu proje; girişken ve kapsamlı uluslararası pazarlama planını, yeni departmanların oluşturulmasını, mevcut departmanların veya bölümlerin işlevlerinin yeniden düzenlenmesini ve Sicil’in yeniden yapılandırılması ve yönlendirilmesi ile yeni teknolojilerin benimsenmesini tasarlıyor...

Mevcut yönetim için iş modelinin revizyonu ve 57 sayılı Kanun’un sektörün standart ve gereksinimlerine göre güncellenmesi ihtiyacı kaçınılmaz hale gelmiş bulunmaktaydı. Bu sebeple, Panama Gemi Sicili tüm Panama vatandaşlarının hem milli sorumluluğu hem de bir döviz kaynağı olması sebebi ile ulusal bir diyalog çağrısında bulunuldu. Uluslararası rekabetçilik, dinamik ve sürekli değişen uluslararası denizcilik sektörü ve Gemi Sicili’nin teminat işleri, faaliyetin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunan net ve şeffaf bir mevzuata dayanan ülke stratejisi gerektirmektedir. Bu süreç 2020 yılında başladı ve 2023 yılı itibariyle yapılan bu toplantılar eksiksiz bir incelemeye ve müşterilere yanıtlar sunan güncellenmiş bir standart oluşmasına temeller hazırlamış; armatörlere yenilikçi seçenekler sunan diğer devlet dışı siciller ile Panama Gemi Sicili’nin eşit olarak rekabet edebildiği uluslararası pazara uyarlanmıştır.

Genel Deniz Ticari Kanunu’nun revizyonu Panama’ya birçok yenilik sağladı; bunlar arasında aşağıdakiler yer alıyor:

Geçici navigasyon patentine gerek duymadan basit bir süreç aracılığıyla navigasyon patentinin alınması: Bu yapılan değişiklik uygunluk yaratmakta olup, tapunun alınması ve geminin ipotek işlemlerinde maliyetten tasarruf ve verimlilik sağlamaktadır. Yasal navigasyon patentinin son geçerlilik tarihinin ve uluslararası hizmet gemilerinin yasal radyo lisansının kaldırılması müşterilere faydalar sağlarken, Panama’ya da pazarda daha rekabetçi bir konum sunmaktadır. Gemilerin ise, geminin idari ve belgesel anlamda daha iyi kontrol ve takip edilmesine olanak sağlayan bir sicil numaraları bulunmaktadır. Kararlar ve İstişare Departmanı’nda yayımlanan tebliğler yerine e-posta ile özel bildirimlerin yapılmasına olanak tanıyan Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün idari kapsamda tebligat sürecinin değiştirilmesi, bu söz konusu idari süreçlere ilişkin işlemlere çabukluk ve hız getirmektedir.

Ulusal deniz ticaret gemileri için kayıtlı, yasal temsilci kaydının oluşturulması bir diğer yapılan değişiklik. Bu da, uluslararası düzeyde uyulması gereken yükümlülüklerin ve gösterilmesi gereken özenin artmasını sağlayacak tedbirlerin tespitine izin vermekte ve kaynağın daha iyi kontrol edilmesi ve yönetilmesini sağlamaktadır. Gemi sahibi değişimi prosedürü kapsamında bir geminin satıcısının mülkiyet senedini önceden kaydettirme yükümlülüğü oluşturulmuştur. Bu uygulama ise, alım satım işlemlerinde daha fazla şeffaflık ve güvenlik sağlamaktadır. Panama Bayrağı’nda kayıtlı gemilerin kredi alacaklıları için yasal güvenlik güçlendirilmiştir. Bu tarihten itibaren, bir geminin iptal edilmesi, Panama Denizcilik Otoritesi Gemi Mülkiyeti Kamu Sicili Genel Müdürlüğü nezdinde önceden kayıtlı olan ipoteklerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

Son olarak, Panama filosunun büyümesini sağlayacak yeni bir Teşvik Planı önerildi.

Çalışma grubu ise; Dışişleri Bakanlığı (MIRE), Panama Kamu Sicili (RPP), Ulusal Donanma ve Havacılık Servisi (SENAN), Su Kaynakları Otoritesi (ARAP), Panama Deniz Hukuku Birliği (APADEMAR), Ulusal Barolar Birliği (CNA), Ulusal Deniz Adamları Birliği (CONAGEMAR), Panama Deniz Görevlileri Birliği (APOM), Panama Armatörler Birliği (ARPA), Tanınmış Kuruluşlar (IARO), Panama Deniz Ticareti Odası (CMP) gibi denizcilik sektörünün çeşitli üyelerinden, derneklerinden ve kamu kuruluşlarından oluştu. Bu projenin düzeni ve şeffaflığı için ayrıca Panama Üniversitesi Amerikalılar Arası Sosyal Diyalog ve Üç Taraflılık Okulu da (EI-DiSTReC) destek verdi.