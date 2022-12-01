PANAMA GEMİ SİCİLİ DENİZCİLİK SEKTÖRÜ İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Panama Denizcilik Otoritesi, 1993 yılından bu yana sahip olduğu gemi bayraklandırmadaki lider konumunda kalma ve rekabet gücünü artırma stratejileri kapsamında, 6 Ağustos 2008 tarihli 57 sayılı Deniz Ticareti Kanunu’nun değiştirilmesi için görüşmelere başladı. Yaklaşık üç ay boyunca haftalık bir toplantıya denk gelen 12 oturumdan oluşacak bu çalışmanın ana fikri, 14 yıl öncesine dayanan mevcut düzenlemelerin kapsamlı bir incelemesini yapmaktır. Mevcut yönetiminin temel direklerinden biri olarak kabul edilen bu proje; sağlam ve kapsamlı bir uluslararası pazarlama planı, yeni departmanların oluşturulması, çalışmaların mevcut departmanlara veya bölümlere yeniden atanması, yeni teknolojilerin benimsenmesi ve diğerlerinin yanı sıra Sicil’in yeniden yapılanma ve yönlendirme hususlarını içerecek şekilde tasarlanmaktadır.

Uluslararası rekabet gücü, uluslararası denizcilik sektörünün dinamik ve değişen doğası ve Panama Devleti'nin Panama Gemi Sicili etrafında şekillenen ticareti, sürdürülebilir bir faaliyet büyümesine katkıda bulunan, açık ve şeffaf mevzuata dayanması gereken bir ülke stratejisi gerektirmektedir. Söz konusu otoritenin kuruluşundan bu yana hedefi; küresel denizcilik endüstrisinin kalıcı analizi ile Panama Sicili ve ona rakip sicillerin istatistiklerinin izlenmesi tarafından yönlendirilmiştir. Yapılan bu araştırmalar, her pazarın ihtiyaçlarını bulmak ve anlamak için zaman almış bulunmaktadır.

Panama Denizcilik Otoritesi sadece Deniz Ticareti Genel Kanunu’nda yapılan bu revizyon ve değişiklikler üzerinde çalışmakla kalmamış, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, Denizciler Genel Müdürlüğü ve Gemi Mülkiyeti Kamu Sicili Genel Müdürlüğü ile de çalışmalar yapmıştır. Bunlar Panama Gemi Sicili’ni oluşturan ve Panama Bayrağı’nın rekabet gücünü artırmak için birlikte çalışan üç müdürlüktür. Bu güncelleme ve incelemenin, Panama Deniz Hukuku Birliği (APADEMAR) ile görüşmelerin yapıldığı 2020 yılında başladığını belirtmek gerekir. Ayrıca Yunanistan, Singapur, Japonya ve Türkiye başta olmak üzere gemi sahibi uluslararası müşterilerle ve Paris Mutabakat Zaptı’na taraf ülkelerin (Paris MoU) Liman Devleti Kontrolü yetkilileriyle de toplantılar yapıldı.

Görüşmeler, bulundukları ülkedeki yerel temsilciler de olan Panama Deniz Ticareti Konsoloslarının katılımıyla gerçekleştirildi. Ayrıca bu konuda, Ulusal Havacılık Servisi, Panama Deniz Mahkemeleri, Panama Deniz Hukuku Birliği, Panama Ulusal Barolar Birliği, Panama Deniz Ticaret Odası ve Uluslararası Tanınmış Kuruluşlar Birliği'ne (IARO) gönderilen notalar aracılığıyla 6 Ağustos 2008 tarih ve 57 Sayılı Kanun’da belirtilen hususlara ilişkin değerli yorum ve tavsiyeleri rica edildi. Belirtilen kurumlara gönderilen altı notadan sadece dört kurum değerli katkı ve yorumlarıyla yanıt verdi. Bu yanıtlar usulüne uygun olarak gözden geçirildi ve kaydedildi. Ancak, katkı ve yorumlarını sunmayan diğer iki kurumun, kendi görüşlerini, mecburi olarak tartışılması için düzenlenecek çalışma masasında gündeme getireceği düşünülmektedir.

2022 yılı için eksiksiz bir gözden geçirme yapılarak, Panama Gemi Sicili müşterilerine cevap veren, güncellenmiş ve uluslararası pazara göre ayarlanmış bir standardın oluşması planlanmaktadır. Böylelikle Sicil, gemi sahiplerine yenilikçi seçenekler sunan diğer devlet dışı siciller ile eşit şartlarda rekabet edebilir konuma gelecektir. Bu amaçla denizcilik sektörü üyeleri, birlikler ve kamu kurumları bu gelişmeye katılmaya çağrılmış olup; çağrılanlar arasında Panama Deniz Hukuku Birliği (APADEMAR), Ulusal Barolar Birliği (CNA), Ulusal Havacılık Servisi (SENAN), Panama Armatörler Birliği (ARPA), Tanınmış Kuruluşlar (IARO), Panama Deniz Ticaret Odası (CMP), Su Kaynakları Otoritesi (ARAP), Dışişleri Bakanlığı (MIRE), Panama Kamu Sicili (RPP), Kamu Güvenliği Konseyi yer almaktadır. Belirtilen bu ve diğer katılımcı kurumlar söz konusu revizyon çalışmaları için kendi deneyim ve becerileriyle katkıda bulundular.

Bu görüşmelerdeki hedef, Sicil’in işleyişinin dayandığı hukuki platformun 21’inci yüzyılın ihtiyaçlarına uygun olması için çalışmak olacak. Çünkü mevcut Deniz Ticaret Kanunu'nun oluşturulduğu 2008 yılındaki dünya senaryosu önemli ölçüde değişti ve bu değişiklikler küresel pazarda etkisini göstermektedir. Panama Denizcilik Otoritesi Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra, Gemi Mülkiyeti Kamu Sicili Genel Müdürlüğü, Denizciler Genel Müdürlüğü, Limanlar ve Yardımcı Denizcilik Sanayisi Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği Ofisi ve Maliye Müdürlüğü de görüşmelere katılmış bulunmaktadır.