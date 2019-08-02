Panama Kanalı ile BM’den iklim değişikliğine karşı mücadele

Anlaşma, tecrübe ve bilgi paylaşımını, ortak alanlardaki programların ve araştırmaların geliştirilmesini ve her iki kurumda da insan kaynaklarının eğitimini içermektedir.

Panama Kanalı İdaresi; kanalın, enerji üretirken aynı zamanda dünya ticaretinin yaklaşık % 2,5'ine hizmet veren okyanuslar arası rotanın çalışmasını sağladığını belirtip, iklim değişikliğinden kaynaklanan yağış düzenlerinin bozulmasının, iki milyondan fazla nüfusu barındıran kanalın havzasındaki su seviyelerinin en önemli tehditlerinden biri olduğunu açıkladı.

Latin Amerika ve Karayipler Birleşmiş Milletler Çevre Topluluğu’ndan Sn. Leo Heileman; “Çevreyi korumak, iklim değişikliğini azaltmak ve okyanuslar arası rotada su temini sağlayan adaptasyon programlarını teşvik etmek için yakın bir şekilde çalışacağız” açıklamasında bulunmuştur.

Panama Kanalı idarecisi Sn. Jorge L. Quijano, kanala ait operasyonlar üzerindeki etkilerin minimize edilerek en iyi çevresel uygulamalarla uyumlu bir politika izlendiğini ve su başta olmak üzere doğal kaynakların rasyonel ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasının sağlandığını belirtmiştir.

Düzenleme, çevresel ekonomik teşviklerin yaratılması ve yönetimi, entegre su havzası yönetimi, su mevcudiyeti, hava kalitesi, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve elektrik mobilitesi gibi bir çok alanda her iki kuruluş arasındaki işbirliği çabalarını içermektedir.

Vira Haber