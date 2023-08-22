Panama Kanalı'nda Gemiler Mahsur Kaldı

The Daily Mail gazetesinin haberine göre, yetkililerin, kuraklık gerekçesiyle 2 Eylül'e kadar Panama Kanalı'ndaki günlük geçiş sayısını 32 ile sınırlandırması gemi trafiği yoğunluna yol açtı.

Mahsur kalan gemiler, ülkenin tahmini 200 milyon dolar gelir kaybetmesine neden oldu.

Kuraklık nedeniyle geçiş sınırı getirilen Atlantik'i Pasifik'e bağlayan kanalın iki tarafında da 20 günden fazla bekleyen gemiler bulunuyor.

Kanalın, yüzyılı aşkın süredir en kurak dönemini yaşadığı ve yağmur suyuna da ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Atlantik'i Pasifik'e bağlayan 80 kilometreden uzun su yolunda, milyonlarca dolar değerinde mal taşındığı düşünülüyor.

Bazı firmaların kanalda oluşan gecikmeler nedeniyle alternatif yol arayışında olduğu belirtiliyor.

Uzmanlara göre firmalar için nakliye masraflarını artıran kısıtlamalar, tüketim malları fiyatları üzerinde daha fazla baskı yaratabilir.

Vira Haber