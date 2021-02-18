Pandemiyle Deniz Çöpleri de Çoğaldı

stanbul’da artık iyice rahatsız edici bir hal alan deniz çöplerine İBB, kentin kıyılarına yerleştirilen 83 kamera ile müdahale ediyor. Kameralar, denize atık dökenleri de tespit ediyor. Tespit edilen çöplere anında müdahale ettiklerini söyleyen İBB Deniz Hizmetleri Müdürü Dr. İlker Aslan, pandemide denizçlerdeki insan kaynaklı kirlenmenin ciddi oranda arttığını belirtti.

Milliyet’ten Gülden Çoktan’ın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kentin kıyılarına yerleştirilen 83 kamera ile denizlerde oluşan kirlilikler anında tespit edilip, müdahale ediliyor.

Deniz yüzeyinde oluşan kirlilik ile mücadele edilirken atık dökenlere de bu kameralar sayesinde göz açtırılmıyor. Yenikapı Kamera Merkez ofisinde Milliyet’e konuşan İBB Deniz Hizmetleri Müdürü Dr. İlker Aslan, pandemiyle birlikte son birkaç ayda denizlerde insan kaynaklı kirlilik oranında ciddi artış gözlemlendiğini söyledi.

Kamera sistemi sayesinde tespit edilen kirliliklere anında müdahalenin yapıldığını söyleyen Aslan, mobil kıyı temizleme ekiplerinin karadan 15 dakikada, deniz temizleme ekiplerinin Deniz Yüzeyi Temizleme Tekneleri ile 30 dakika içerisinde ihbar bölgesine ulaştığını söyledi. Denizden çıkarılan atıkların Covid-19 Pandemi Tedbirleri nedeni ile ayrıştırılmadan doğrudan bertaraf edildiği bilgisini paylaşan Aslan, son zamanlarda en fazla maske ve tek kullanımlık ürünlerin çıktığını ifade etti.

5 YENİ TEKNE DAHA

İstanbul kıyılarını 11 adet Deniz Yüzeyi Temizleme Teknesi, daimi olarak 216 personelden oluşan 36 adet mobil kıyı temizlik ekipleri ve yaz aylarında mayıs-eylül Dönemlerinde 256 kişilik mobil kıyı ekip artışı ile temizlediklerini söyleyen Aslan, “Sabah saat 07.00’de kamera ofisimizden bölgelerin incelemesine başlanıyor. Herhangi bir kirlilik oluştuğu anda bölgeden karasal kirlilik kaynaklı ise karasal ekipler yönlendiriliyor, deniz yüzeyinde bir kirlilik varsa deniz yüzeyi temizleme tekneleri yönlendiriliyor. Temmuz ayı içerisinde 5 adet deniz yüzeyi temizleme teknesini daha bünyemize katacağız” şeklinde konuştu.

‘İSTANBULLULAR DA BİZE DESTEK OLSUN’

Ocak ayı içerisinde günlük ortalama 80 ton çöp çıkardıklarını kaydeden Aslan şunları anlattı: “Nisan-Ağustos döneminde kirlilik azalmıştı. Ancak son 3 aydır ciddi bir artış var. Ocak ayında topladığımız atık miktarı bir rekor. Bazı vatandaşlar olduğu gibi atıklarını denize bırakmış. Denizde müdahale karaya göre biraz daha zor.

Çöpler çoğu zaman dalga ve fırtınadan dolayı yer değiştiriyor. Denizlerdeki kirliliğinin azalması için İstanbul halkı çevreye karşı daha duyarlı olmalı. Hep beraber farkındalık yaratarak doğayı koruyabiliriz. ‘Nasıl olsa temizleyen birisi var, işiniz bu yapacaksınız’ bakışıyla devam edersek 10 yıl da geçse yine aynı manzaralarla karşı karşıya kalırız.”

Vira Haber