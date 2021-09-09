Pasifik Okyanusunda Yeni Bir Kıta Keşfedildi

İnsan, plastikten (ada, köy, kasaba değil) bir "kıta" yaratmış durumda! Yaşadığımız her 1 dakika içinde 80 ila 120 ton arası atık, denizlere ve okyanuslara naklolmakta ve bunların ezici ağırlığı plastikten oluşmakta.

Pasifik Okyanusu'nda 3,4 milyon kilometrekare genişliğinde, 7 milyon ton ağırlığında bir plastik yığılımı var. Buna "Büyük Pasifik Çöp Alanı" denmekte.

Katı değil akışkan ve yüzer-gezer bir kıta. Kıtada yaşam süresi çok düşük. Yaşayanların çoğu balıkçı ağlarına takılan okyanus canlıları. Balık, denizkaplumbağası ve yunuslar en sık rastlanan türler.

Kıtadaki denizkaplumbağalarının günlük diyetinin yaklaşık yüzde 74’ünü plastikler oluşturuyor. Kaplumbağalar özellikle denizanası sandıkları poşetleri günlük öğünlerine dahil ediyor.

Yüzey tarıma uygun değil. Herhangi bir ürün yetişmiyor ancak kıtanın kendisi insanlığın meyvesi. Kıtadaki en uzun ömürlü şey plastik. 1977 tarihli plastiklere rastlamak mümkün.

Kıtayı oluşturan plastikler arasında oyuncaklar, diş fırçaları, kulak temizleme çubukları, elektronik eşyalar ve elbette bolca pet şişe bulunuyor. Kıtadaki hâkim türün pet şişe ve naylon poşet olduğunu söylemek mümkün.

Vira Haber