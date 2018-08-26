Patlayıcı yüklü Rus gemisi Güney Afrika'da durduruldu

Güney Afrika polisi, Lada isimli bir Rus gemisinin durdurulduğunu, gemide yasadışı patlayıcılar ve silahlara rastlandığını açıkladı.

Geminin Nijerya'ya gitmekte olduğu aktarılırken, polis sözcüsü Olwethu Mdabula, "Geminin tehlikeli yük taşıdığından haberdarız, gemide patlayıcılar ve silahlar var" diye konuştu.

Konuyla ilgili detay verilmezken, silahların kime götürüldüğü bilinmiyor.

Polis açıklamasında konunun "Çok hassas bir mesele olduğu" söylendi. Habere göre gemi gelen ihbar üzerine arandı.

Vira Haber