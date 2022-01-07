Pearl Naval ile Veriiz Bilim Arasında Anlaşma Sağlandı

Sektörde adından sıkça söz ettiren ve global çalışmalar gerçekleştiren Pearl Naval’dan yeni yılda ilk imza geldi. 6. yılına giren Pearl Naval; özellikle uydu haberleşme, gemi performans takibi, gemi takibi, cyber security ve bilişim konularında çok farklı ürünlerle rekabetçi imkanlar sağlayacak.

Pearl Naval Group’tan yapılan açıklamada artık gemilerde internet hizmetlerinin zorunlu hale geldiği, hem gemideki mail sisteminde hem de personel kullanımı, Ecdis, vb. cihazların güncellenmeleri gibi hususlarda önemli anlamda çözümler oluşturacaklarını belirtildi.

Gemilerde, yatlarda, kara tesislerinde kullanılmak üzere VSat, FBB, gibi ürünlerin satış, pazarlama, teknik servis gibi işlerinde kesintisiz destek verebilmek adına Pearl Naval yeni bir ofisi daha hayata geçirdi.

Pearl Naval Şirketler Grubu Başkanı Gürhan Burak Alkoç bu ay için yine yeni konularda hız kesmeden atılım yapacaklarını söyledi.

Vira Haber