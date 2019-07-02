Petkim Limanı'nda patlama ve yangın

İzmir'in Aliağa ilçesindeki İtalyan bayraklı bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı. Gemideki 17 kişiden birisi hayatını kaybederken, yaralanan 16 kişi Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde dünyanın en köklü petrol ve doğalgaz şirketlerinden biri olan SOCAR'a (Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi) ait, Petkim Limanı'nda demirleyen bir gemide, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle büyük bir patlama meydana geldi.

Olay, Petkim Rafinerisi’nde 5 Nolu iskelesinde İtalyan bayraklı gemide iddiaya göre, LPG dolumu sırasında meydana geldi. Patlamanın ardından gemide yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçede Aliağa Kaymakamı Erhan Günay başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu.

Limana gelen ekipler, yangına karadan ve denizden müdahale etti. Bu arada patlama sırasında yaralanan 15’i İtalyan ve 1 Romanya uyruklu gemi mürettebatı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri yapılan mürettebattan bir kişinin yaşamını yitirdiği, diğerlerinin ise durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangın karadan ve denizden yapılan müdahaleyle söndürüldü.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

KAYMAKAM’DAN AÇIKLAMA

Meydana gelen patlama sonrasında açıklama yapan Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldiğini, yaralanan 15 İtalyan, 1 Romanya vatandaşı ve bir de Petkim çalışanının hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Yangının kontrol altına alındığını ve tamamen söndürüldüğünü ifade eden Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, “Bu akşam 23.30 sıralarında Petkim 5 nolu limanda proplan yüklemeye gelen İtalya bandıralı gemide patlama meydana geldi. Patlama neticesinde İtalyan bandıralı gemide 15 İtalyan ve 1 Rumen uyruklu vatandaş yaralandı. Son gelen bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Gemideki 15 kişi ve 1 tanede Petkim çalışanımız yaralı durumda, sağlık durumlar iyi. Bizde hastanede kendilerini ziyaret ettik. Herhangi bir sıkıntı yok. Aliağalı hemşehrilerimize geçmiş olsun” dedi.

PETKİM’DEN DE YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

PETKİM’den yapılan yazılı açıklamada ise “Petkim İskele 5’te 23.20 civarında İtalya bandıralı, Synzania adlı gemiye sıvı hidrokarbon dolumu için yapılan bağlantı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Ekiplerimizin anında müdahalesi sonucu yangın söndürülmüş olup gemideki soğutma çalışmaları devam etmektedir.” denildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

3 Nisan 1965 yılında İzmir Aliağa'da kurulan Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından da yapılan yazılı açıklamada ise "Petkim İskele 5'te 23.20 civarında, İtalya bandıralı Synzania adlı gemiye sıvı hidrokarbon dolumu için yapılan bağlantı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Ekiplerimizin anında müdahalesi sonucu yangın söndürülmüş olup gemideki soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Petkim limanında meydana gelen patlama sonrasında çıkan yangında yaşamını yitiren kişinin İtalyan vatandaşı Roberto Montegurdia olduğu bilgisine ulaşılırken yangının gerçekleştiği İtalyan bandıralı Synzania isimli geminin, 3 bin 827 grostonluk olduğu, propilen yüklenmesi için Fransa'nın Lavera Limanı'ndan Aliağa'ya geldiği belirtildi. Yaşanan olaylar sonrasında Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Vira Haber