Petrol Ofisi, Brandverse Awards Evreninden 5 Ödül Birden Aldı

Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey, bu yıl Brandverse Awards çatısı altında katılımcılarla buluştu. 30 Haziran’da gerçekleşen Brandverse Awards Ödül Töreni’nde, Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin lideri Petrol Ofisi, dijital dönüşüm yolculuğundaki öncü ve inovatif yaklaşımı ile 5 ayrı kategoride 5 ödül birden kazandı.

Akaryakıtın liderine altın ödül

Brandverse Awards bünyesindeki SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri için bu yıl 55 binden fazla sosyal medya marka hesabı, SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi’ne göre tamamen analitik olarak incelendi. 1 Nisan 2021 – 1 Nisan 2022 dönemindeki çalışmaları kapsayan değerlendirmede; takipçi sayısı, takipçi artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı veri ele alındı. Kapsamlı değerlendirme sonucuna göre her kategorinin en başarılı markaları belli oldu. SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’nde ‘Akaryakıt’ kategorisinin en başarılısı ise Petrol Ofisi seçilerek, Altın ödüle layık görüldü.

Oyuncu sayısı 3 milyona yaklaşan fantezi futbol oyunu Petrol Ofisi Sosyal Lig; ‘Sosyal Medya ve Dijital’ ana başlığında yer alan ‘Sayfa ve Topluluk Yönetimi’ kategorisinde Gümüş, ‘Marka Deneyimi’ ana başlığında yer alan ‘Markalı Oyun Deneyimi’ kategorisinde ise Bronz ödüle layık görüldü.

Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim projesi ile Petrol Ofisi; Medya bölümündeki ‘İçgörü ve Stratejide Mükemmellik’ kategorisinde bronz ödülü kazanırken aynı proje ile ‘Medya’ bölümündeki sektörel kategoriler arasında yer alan ‘Otomotiv’de ise Gümüş ödülün sahibi oldu.

“Çalışmalarımızın fark yaratarak ödüllendirilmesi bizi her zaman motive ediyor”

Petrol Ofisi’nin öncü ve yenilikçi yaklaşımına vurgu yapan Petrol Ofisi CMO’su Sinan Seha Türkseven, “Çalışmalarımızın fark yaratarak ödüllendirilmesi bizi her zaman motive ediyor. Petrol Ofisi olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda sektörde öncü konumda yer alarak, yenilikçi bir liderlik anlayışla hareket ediyoruz.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi hem geçen sene hem de bu sene dijital teknoloji yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik. İstasyonlarımızla ve müşterilerimizle ilişkilerimizde dijital kanalları etkin bir şekilde kullanıyoruz. Sadakat programımızın en önemli dijital kanalı olan mobil uygulamamız, mobil uygulama mağazalarında çok yüksek değerlendirme notları alıyor.

İletişim çalışmalarımızda, müşterilerimize markamızın hikâyelerini anlatabilme fırsatı yarattığı için de dijitalleşmeyi çok değerli buluyoruz. 2021 senesinde dijital mecralarda en çok erişim üreten akaryakıt şirketi Petrol Ofisi oldu. Dijital dönüşüm yolculuğumuz her gün daha da güçlenerek devam edecek” dedi.