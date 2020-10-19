Petrol Ofisi İDO’nun Yakıt Tedarikçisi Oldu



Kamu ve özel sektördeki pek çok önemli kurum ve kuruluşun akaryakıt ikmalini üstlenen Petrol Ofisi, önemli bir anlaşmaya daha imza attı. Türkiye’nin akaryakıt pazarı lideri Petrol Ofisi, deniz yolcu ve araç taşımacılığının en önemli şirketlerinden olan İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İDO) ile yakıt tedarik anlaşması imzaladı. PO Marine ile geçmişte de hizmet verdiği İDO’nun tekrar yakıt tedarikçisi olan Petrol Ofisi, 3 yıl boyunca şirketin bünyesindeki deniz araçlarına yakıt ikmali sağlayacak. Anlaşma ile aynı zamanda hem Petrol Ofisi’nin hem de İDO müşterilerine değer katacak, kampanya ve hizmetlerin de hayata geçirilmesi hedefleniyor.



365 GÜN BOYUNCA HER KOŞULDA, 7/24 KESİNTİSİZ YAKIT İKMALİ



Türkiye’nin tüm limanlarında gemilere yakıt sağlayabilen PO Marine, Hopa’dan İskenderun’a sahil şeridin boyunca konumlandırılmış 7 deniz terminali ve 1 yüzer istasyonu, 15 adet barç, ülkenin en büyük kara tanker filosu ve uzman insan kaynağı ile; her türlü bölge, iskele ve hava koşullarında ikmal yapabilme gücüne sahip. PO Marine, 3 adet barç, 15 adet kara tankeri ve uzman çalışanlarından oluşan özel bir ekip ile İDO’nun deniz araçlarına, yılın 365 günü 7/24 kesintisiz yakıt ikmali sağlayacak.



Denizcilik yakıtları alanında benzersiz altyapı, teknik imkân ve tecrübeye sahip olan PO Marine, hâlihazırda İstanbul Şehir Hatları, TURYOL, SS Erdek başta olmak üzere yolcu ve araç taşımacılığı yapan birçok önemli firmanın yakıt ikmal hizmetlerini de sürdürüyor.



PO MARİNE, DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN LİDERİ KONUMUNDA



İhracat (transit) ve iç pazarda ÖTV’siz, gümrüklü yakıtlar, deniz yağları ikmal ve hizmetlerini bir arada sunabilen tek şirket olan PO Marine, yılda ortalama 50 binin üzerinde gemi ve tekneye yaklaşık 220 milyon litrelik yakıt satışı gerçekleştiriyor. PO Marine, transit pazarda ise yılda yaklaşık 6 bin gemiye, 600 bin tonun üzerinde yakıt satışı yapıyor. Hizmet verdiği alanda Türkiye’nin en büyük markası olan PO Marine, yılda 1 milyon m3 civarındaki toplam satışı ile denizcilik yakıtları pazarında liderliği üstleniyor.



İDO, TÜRKİYE VE DÜNYANIN DA EN BÜYÜKLERİ ARASINDA



İDO, araç ve deniz yolcu taşımacılığında sadece ülkemizin değil aynı zamanda dünyanın da en büyük şirketlerinden biri konumunda. Bünyesinde 7 adet hızlı feribotu, 20 arabalı vapuru ve 24 adet de deniz otobüsü olmak üzere 51 gemisi bulunan İDO, 21’i İstanbul, 13’ü Marmara bölgesinde olmak üzere toplam 34 iskelede 16 hatta hizmet veriyor. İDO, 2019 yılında 35 milyon yolcu ve 11 milyon da araç taşıyarak, önemli bir başarıya imza attı.



“GELENEKSELLEŞEN BAŞARIMIZI GELİŞTİREREK SÜRDÜRECEĞİZ”



İDO Genel Müdürü Murat Orhan, “İDO olarak sektörünün lideri Petrol Ofisi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin operasyonlarımıza güç katacağına inanıyoruz. Yüksek kalite hizmetimizi daha yukarı taşıyacak bu iş birliğiyle gelenekselleşen başarımızı geliştirerek sürdüreceğiz. Petrol Ofisi müşterileri ile İDO yolcularını avantajlı kampanyalarda buluşturacağız. Petrol Ofisi ile iş birliğimizi önümüzdeki yıllarda da hizmetlerimize değer katacak şekilde devam ettirmeyi hedefliyoruz. ” açıklamasında bulundu.



“KALİTELİ ÜRÜN VE MÜKEMMEL OPERASYONLA İKMAL YAPACAĞIZ”



Petrol Ofisi Ticari ve Endüstriyel Satışlar Direktörü Ulvi Kılıç, “İDO, sahip olduğu büyük ve yaygın yapısı, farklı deniz araçları ve hizmetleri, tarifeli seferleri ile önemli bir operasyon dinamiğine sahip. Biz de benzersiz altyapımız, tecrübemiz, kabiliyetimiz ve uzman çalışanlarımızla İDO’nun bu dinamik operasyonuna, her koşulda 7/24 aralıksız mükemmel hizmet ve kaliteli ürün ikmali gerçekleştireceğiz. İDO ile iş birliğimizi daha da geliştirmeyi, müşterilerimize değer katacak kampanya ve hizmetler ile daha uzun yıllar sürdürmeyi arzuluyoruz” diyerek, İDO ile iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Vira Haber