Petrol Ofisi, PO Marine ve Madeni Yağlar ile POSIDONIA 2022 ve IBIA’da İlgi Odağı Oldu

Ayrıca küresel denizcilik sektörünün en önemli aktörlerini buluşturan “Yeni Bölgesel Dinamikler ve Yeşil Denizcilik Geleceğine Geçiş” başlıklı IBIA (Bunker Industry Association-Uluslararası Bunker Endüstrisi Birliği) konferansı da Petrol Ofisi’nin platin sponsorluğunda İstanbul’da gerçekleşti.

Konferansın çok verimli geçtiğini belirten Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, “Pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra denizcilik ve yakıt sektörlerinin önemli oyuncularını bir araya getiren böylesine önemli bir organizasyona destek olmaktan çok mutluyuz. Petrol Ofisi olarak, sektörümüzün geleceğine ışık tutacak bu tarz organizasyonlara bundan sonra da ev sahipliği ve liderlik yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin geleneksel lideri Petrol Ofisi, Atina’da iki yılda bir düzenlenen ve Yunan denizcilik endüstrisi ile uluslararası taşımacılık uzmanları için en büyük buluşma platformu olan POSIDONIA 2022 Uluslararası Gemicilik Fuarı’na katıldı. 2020 yılında pandemi nedeniyle gerçekleştirilmeyen fuara bu yıl, armatörler başta olmak üzere uluslararası denizcilik sektörünün temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

6-10 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenen fuarda, Petrol Ofisi de denizcilik yakıtlarındaki güçlü markası PO Marine ve Türkiye madeni yağlar sektörünün lideri Petrol Ofisi Madeni Yağlar ile fuarda stant açtı. 2021 yılında hem akaryakıt satışlarında hem de madeni yağlar ve kimyasallar sektöründeki liderliğini pekiştirerek sürdüren Petrol Ofisi, fuar kapsamında 5 gün boyunca stantlarında misafirlerini ağırladı. Katılımın yoğun olduğu küresel denizcilik buluşmasında PO Marine ve Petrol Ofisi Madeni Yağlar standı ziyaretçilerin odak noktası oldu.

PO Marine, Türkiye denizlerinin tamamında ikmal yapabilen öncü marka

Denizcilik yakıtlarında Türkiye’nin en büyük altyapısına sahip PO Marine, ülkemiz denizlerinin tamamında yakıt ikmali yapabilen öncü marka konumunda bulunuyor. Transit ve iç pazarda sektör lideri olarak, Hopa’dan İskenderun’a kadar Türkiye’nin tüm sahil şeridi boyunca konumlandırılmış 8 deniz terminali ve 1 yüzer istasyonu ile denizcilik sektöründe müşterilerine en iyi hizmeti, en hızlı ve en güvenli şekilde sunuyor.

17 deniz tankeri (barc) ile gerek yakıt gerekse de madeni yağlarda, ikmal ve üretim hizmetlerini bir arada sağlayan PO Marine, tüm hizmetlerini de Türkiye’de bir ilk olan Denizcilik Yakıtları Kalite ve Miktar Güvence Sistemi prosedürleri çerçevesinde yerine getiriyor. Gerçekleştirdiği rekor ikmal operasyonları ile başarı çıtasını her yıl daha da yukarı taşıyan PO Marine, yılda yaklaşık 50 bine yakın gemiye 1.000.000 tonun üzerinde yakıt satıyor.

Madeni yağlardaki başarısını Chevron iş birliği ile daha da ileri taşıdı

Fuarda standı katılımcılardan büyük ilgi gören Petrol Ofisi Madeni Yağlar ise, 2021 yılında satış rakamını 148 bin tonun üzerine taşıyarak, sektör liderliğini geliştirerek sürdürdü. İç pazarın yanı sıra küresel pazarda da satışlarını güçlendirerek, 4 kıtada 33 ülkeye yaptığı madeni yağ ihracatını 11.000 tonun üzerine çıkarttı. Madeni yağlarda, yüksek üretim ve depolama kapasitesine sahip olan Petrol Ofisi Madeni Yağlar, Kocaeli Derince’deki fabrikasında yaklaşık 140 bin tonluk yıllık üretim ve 66 bin tonluk depolama kapasitesi ile 400’den fazla ürünün üretimini gerçekleştiriyor.

Petrol Ofisi’nin Chevron ile 2014’ten bu yana devam eden denizcilik yağları iş birliğinin başarılı sonuçları iki marka arasındaki farklı iş birliklerini de beraberinde getirdi. Attığı adımlarla madeni yağlar alanındaki ürün gamını daha da genişleten Petrol Ofisi, ayrıca bölgenin en gelişmiş merkezlerinden biri olan Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi – POTEM ile de yenilikçi ürünler geliştirerek, pazara sunuyor.

IBIA konferansı Petrol Ofisi sponsorluğunda İstanbul’da gerçekleşti

Petrol Ofisi, aynı zamanda sektörü ilgilendiren önemli organizasyonlara da katkı sunmaya, destek olmaya devam ediyor. Sektör lideri, son olarak Bunker Industry Association (IBIA)- Uluslararası Bunker Endüstrisi Birliği’nin konferansına destek oldu. Armatörler, bunker alıcıları, önde gelen bunker tedarikçileri ve endüstri paydaşları ile yakıt sektörünün lider oyuncularını bir araya getiren IBIA konferansı, Petrol Ofisi’nin Platinum sponsorluğunda, 22 Haziran günü İstanbul’da düzenlendi.

“Petrol Ofisi, bu tarz organizasyonlara liderlik yapmaya devam edecek”

“Yeni Bölgesel Dinamikler ve Yeşil Denizcilik Geleceğine Geçiş” başlığı altında gerçekleştirilen konferansta bir konuşma yapan Petrol Ofisi Madeni Yağlar Direktörü Sezgin Gürsu, IBIA’nın önemi ve ele alınan konularla ilişkin şunları söyledi;

“Petrol Ofisi olarak, sektör ve sektör paydaşlarını ilgilendiren önemli organizasyonlara katkı sunmaya, destek olmaya devam ediyoruz. Bu etkinlik ile de sektör oyuncuları uzun bir aradan sonra, Petrol Ofisi ve IBIA konferansı altında tekrar bir araya geldi. IBIA, sektörün farklı alanlarında hizmet veren, hizmet alan aktörleri bir araya getirmesi açısında önemli bir organizasyon. Bu yıl İstanbul’da düzenlenen konferansta, yakıt ikmali ve denizcilik sektöründe karşılaşılan bölgesel zorluklar ve başarılar ile sektörün gelecekteki ilerlemesine dair konulara odaklanıldı. Alanlarında uzman yerel ve uluslararası katılımcılar, son aylarda yaşanan jeopolitik olaylar hakkındaki görüş ve ileriye dönük öngörülerini dile getirdiler. Denizcilik ve yakıt endüstrilerinin küresel petrol, nakliye ve yakıt pazarlarında meydana gelen bozulma ile nasıl başa çıkabileceğine ilişkin sunumların yapıldığı konferansta ayrıca; Karadeniz ve Akdeniz'i istikrarsızlaştıran kısa ve uzun vadeli gelişmelerin olası etkileri ele alındı. Bunların yanında yine IMO'nun 2030 ve 2050 hedeflerine yönelik ilerleme ve muhtemel ilave düzenlemeler değerlendirildi. Hem katılımcılar hem de sektörümüz ve paydaşlarımız açısından verimli bir konferans oldu. Gerek akaryakıt gerekse de madeni yağlar sektörünün lideri olarak, sektörümüzün geleceğine ışık tutacak bu tarz organizasyonlara bundan sonra da ev sahipliği ve liderlik yapmaya devam edeceğiz.”