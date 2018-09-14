Petrol sızıntısıyla ilgili hakim ve bilirkişilerden inceleme

İzmir'in Foça ilçesinde, denizi ve sahil şeridini fuel-oil ile kirleten gemiyle ilgili adli soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Çevrecilerin suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan adli yargılamada, Foça Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi ile halk sağlığı uzmanı, çevre mühendisi, deniz ve iç su bilimleri uzmanından oluşan üç kişilik bilirkişi heyeti, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Foça'nın Gencelli ve Cumhuriyet mahalleleri bölgesinde, 30 Ağustos günü, denizde petrol sızıntısı meydana geldi. Yaklaşık 2,5 kilometrelik sahil şeridi sızıntı nedeniyle petrolle kaplandı, siyaha büründü. Kirliliğin temizlenmesi için çalışma yapıldı. Denizde sürdürülen çabalar sonuç verdi. Petrolün tabaka halinde vurduğu deniz kıyısı tamamen temizlendi. Su yüzeyindeki petrolün temizlenmesinin tamamlanmasından sonra çalışmalar kara bölümüne taşındı.

Karadaki çalışmalar sürerken, kirliliğin kaynağının belirlenmesi için sürdürülen araştırma kapsamında yakıtın, Aliağa'daki gemi geri dönüşüm tesislerine getirilen 'Harrier' isimli gemiden akıtıldığı saptandı. TÜBİTAK'ta yapılan testler sonucu fuel oil olduğu anlaşılan yakıtın denize aktığı belirlenen gemi için firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL'lik idari para cezası kesildi. Geminin yabancı olan mürettebatının ise Türkiye'den ayrıldığı anlaşıldı. Gemiye el konurken, giriş- çıkış yasaklandı. Bu arada armatör şirketin yabancı ülkeye ait olmasından dolayı uluslararası bağımsız firma tarafından da yeni araştırma yapılacağı ifade edildi.

HAKİM VE BİLİRKİŞİLER OLAY YERİNDE

Geminin bulunmasının ardından, çevrecilerin açtığı dava ve talep üzerine Foça Asliye Hukuk Mahkemesi, olay yerinde bilirkişinin inceleme yapmasına kararı verdi. Foça Asliye Hukuk Mahkemesi hakiminin yanı sıra halk sağlığı uzmanı, çevre mühendisi, deniz ve iç su bilimleri uzmanından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti olay yerine gitti. Burada hem denizde, hem de kıyı boyunca inceleme yapan hakim ve bilirkişi heyeti, testler için numuneler aldı, fotoğraflar çekti. Elde edilen bu veriler sonrası bilirkişi heyetinin, mahkemeye uzmanlık alanlarıyla ilgili hazırlayacakları raporları gönderecekleri açıklandı. Mahkeme hakiminin, savcılıkla yapacağı görüşme sonrasında el konulan gemiye de bilirkişilerin gidip inceleme yapması içini izin verileceği ifade edildi.

SORUMLULARIN CEZALANDIRILMASINI BEKLİYORUZ

İnceleme hakkında bilgi veren davanın avukatlarından Ahu Tahmilci, Foça'da ciddi bir petrol akıntısının gerçekleştiğini söyledi. Tahmilci, "Başlangıçta muhatap belli değildi. Biz davayı açtık. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava süreci başladı. Üç kişilik uzman heyetle inceleme yapılacak. Burada 6 numaralı fuel-oil akıntısı olduğu ortaya çıktı. Bu Çeşme'den bildiğimiz bir yakıt. Gelişmiş ülkelerin sınırlarından girmesine izini vermedikleri bir yakıt. Bu nitelikle bir yakıt, doğaya dökülmüş durumda deniz canlıları, su, orada yaşayan insanlar büyük zarara görüyor. İşletme sahipleri işlerinin bir ay geriye gittiğini söylüyorlar. Sadece Foça değil, tüm Türkiye'nin burada duyarlı olması lazım. Bir de olayla ilgili tutulan raporların gün ışığına çıkması lazım, asıl o zaman olayın boyutları gözler önüne serilecek" dedi.

Foça sakinlerinden Fırat Korkmaz ise, "Kirliliğin temizlendiği söyleniyor ama hala kaba temizlik bile yapılmadı, ince temizliğin yıllar süreceği söyleniyor. Biz insanların denize girmesi ne kadar sağlıklı, bunların uyarılması lazım. İnsanların sağlığıyla oynanmaması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Vatandaşlardan Günseli Kaya da, "Foça'da kirlilik devam ediyor. Olayın üzerinden 15 gün geçti. Burada ilk günlerde makinelerle taranan üstteki ziftlerin alınmasına karşın hala uzmanların dediğine göre yıllar sürecek zift ve kirlilik devam ediyor. Hem denizin içini, hem denizin kıyısını hem de soluduğumuz havayı mahvetti. Solunum hastası olan sakinlerimiz buradan ayrılmak zorunda kaldı. Sahil güvenliğin önlem için yeni planlama yapması lazım, bu kötü olayın yeni denetimlere için örnek olmasını istiyoruz" dedi.

Vira Haber