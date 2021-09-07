Petrol temizliği için römorkörler devrede

Söndüren 10, geçen sene UZMAR Shipyards tarafından baştan aşağı yenilenmişti. Römorkörcülük ve kılavuzluk faaliyetlerinin yanı sıra gemi inşa sektöründe de lokomotif şirketlerden biri olan UZMAR Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ ''Yaklaşık bir yıl önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile yürüttüğümüz çalışmalar sonucu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük ve en güçlü römorkörünün modernizasyon çalışmalarını tamamlamış ve tamamen yenilemiştik" dedi.

Noyan Altuğ ayrıca, "Maddi manevi tüm imkanlarımızla tersane olarak seferber olup gemimizi bir an önce Doğu Akdeniz'deki misyonuna başlaması için KKTC'ye uğurlamıştık'' açıklamasında bulundu.

Noyan Altuğ, Söndüren 10 römorkörünün yanı sıra İskenderun Limanı'nda görev yapan Uzmar filosuna ait Altuğ 2 römorkörünün de sızıntıya müdahale için saatler içerisinden bölgeye ulaştığını belirtti.

Altuğ ''Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın erken teşhisi ve bakanlığımıza bağlı denizcilik genel müdürlüğümüzün koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla zamanında müdahale yapılmasaydı büyük bir çevre felaketine tanık olabilirdik. Artık doğanın dengesini bozacak bir felaketin önlendiğini söyleyebilirim'' diye konuştu.

Vira Haber

