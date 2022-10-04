Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadri Özdemir'den Büyük Başarı!

Piri Reis Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Kadri Özdemir yüksek lisans çalışmalarını Aristotle University of Thessoloniki’de yürütmüş ve CERN (Conseil Europeén pour la Recherche Nucléaire)’deki LHC (Large Hadron Collider) üzerinde bulunan ATLAS deneyi Müon detektör üzerine yüksek lisans çalışmaları yapmıştır.

Doktora çalışmalarını ise İsviçre/Cenevre’de bulunan CERN’de yürütmüş olup LHC üzerinde bulunan CMS deneyindeki hem fizik hem de detektör ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmıştır. Doçentlik unvanını 2017 yılında Hızlandırıcı/Detektör Fiziği alanında almıştır. Doç. Dr. Kadri Özdemir 2008 yılından beri CERN ’deki CMS deneyinin ortak üye personelidir.

2006 yılından bu yana CMS deneyinde yalnızca detektör donanımı, yazılımı, performansı ve simülasyonu üzerine çalışmalara değil aynı zamanda Standard Model Fizik (SMP) grubu başta olmak üzere çeşitli fizik analizi çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

Şu anda CMS deneyine 2027-2029 yılları arasında yerleştirilmesi planlanan Yüksek Tanecikli Kalorimetre (HGCAL) detektörü simülasyon çalışmalarını ve Standard Model Fiziği Hadronik (SMP-HAD) grubunda fizik çalışmalarını Piri Reis Üniversitesi adına yürütmektedir. Ayrıca 2017 yılından beri CERN FCC (Future Circular Collider) kollaborasyon işbirliği üyesidir. 2014 yılından bu yana Doç. Dr. Kadri Özdemir CMS deneyine ait önemli fizik analizlerini ile çeşitli donanım projelerini ve FCC kolabrasyonu içeresindeki fizik ve tasarım/donanım/yazılım çalışmalarını Piri Reis Üniversitesi adına yürütmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında üniversitemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Kadri Özdemir uluslararası sıralama kuruluşu “AD Scientific Index” tarafından yayımlanan“AD Scientific Index-Turkey 2023 ”listesinde“ En başarılı Bilim İnsanı”nda 5. Sırada yer almaktadır.

