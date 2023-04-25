Piri Reis Üniversitesinden Bilimsel Etkinlik

Şirketlerin çevre ve insan hakları ihlalleri dolayısıyla ne gibi yükümlülüklerinin olduğu hususu son yıllarda sıklıkla tartışılan bir konudur. Bunun yanında, özellikle iklim değişikliğinin etkisiyle, şirketlerin çevre ve topluma bir zarar vermemek ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak yeni politikalar geliştirmek şeklinde aktif bir yükümlülüklerinin olup olmadığı hususu da yine son yıllarda tartışılagelmektedir. Bu konu, birden fazla hukuk disiplinini ilgilendiren, farklı hukuk disiplinleri çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir konudur. Bu kapsamda Pîrî Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde düzenli olarak gerçekleştirilen aylık bilimsel etkinlik programları kapsamında bu ay, Arş. Gör. Şeyma Kuş ve Arş. Gör. İclal Nihal Baraç Evci tarafından “Şirketlerin Çevre ve İnsan Hakları Yükümlülükleri Konusunda Güncel Gelişmeler” konulu bir bilimsel etkinlik düzenlenecektir. Konuşmacılardan Arş. Gör. Şeyma Kuş, konuyu kamu hukuku boyutuyla değerlendirecek, Arş. Gör. İclal Nihal Baraç Evci ise konunun özel hukuk boyutunu ele alacaktır. Etkinlik, 28 Nisan Cuma günü saat 13.00’te, Pîrî Reis Üniversitesi Tuzla Deniz Kampüsü’nde gerçekleştirilecek olup, etkinliğe ayrıca online katılım imkânı da mevcuttur.

Vira Haber