Plaj işletmesine göçmen kaçakçılığı operasyonu

Ünlü tatil beldelerinden Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ndeki bir plaj işletmesine düzenlenen operasyonda personel çadırlarında kalan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir plaj işletmesinde düzensiz göçmenlerin barındırıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, personel çadırlarında kalan 43 düzensiz göçmen yakalandı. İşletme çalışanı B.B, S.B, K.D. ve İ.S. gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, zanlıların jandarmadaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Bodrum’da insan tacirlerine büyük darbe: 9 gözaltı

Öte yandan Bodrum'da yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığına karıştıkları iddiasıyla aranan 9 şüpheli, üç ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, düzensiz göçmenleri Bodrum'dan yasa dışı yollarla başta Yunan adaları olmak üzere yurt dışına çıkaran şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Bodrum merkezli operasyonda eş zamanlı olarak Muğla, Aydın ve Manisa'da tespit edilen ev ve iş yerlerine baskın düzenlendi. İnsan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 9 şüpheli, gözaltına alınarak Bodrum’a getirildi. 2 gün gözaltında kalan 9 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 2 kişinin daha arandığı öğrenildi.

Vira Haber