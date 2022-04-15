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Planktonların Çoğalmasıyla Deniz Turuncuya Büründü

Planktonların Çoğalmasıyla Deniz Turuncuya Büründü

Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton (denizde bulunan, mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı.

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Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahilinde plankton (denizde bulunan, mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı) çoğalması, deniz suyu renginin yer yer turuncu olmasına yol açtı.

Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin turuncuya dönüşmesi vatandaşları şaşırttı.

Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması her yıl nisan ve mayıs aylarında yaşanıyor.

Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtiliyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, plankton çoğalmasının her yıl mevsimsel olarak yaşandığını endişe edilecek bir durum olmadığını dile getirdi.

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