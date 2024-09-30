'Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz' Projesi AB'den Hibe Aldı

Hayata geçirilmesi planlanan proje ile vatandaşların plastiklerin kullanımıyla ilgili farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü koordinesinde hayata geçireceği 'Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz' projesi, AB tarafından finanse edilen REMEDIES-2 programı kapsamında hibe almaya hak kazandı. Proje; okyanuslardaki plastiği izlemek, toplamak, önlemek ve değerlendirmek için yenilikçi çözümler ve teknolojiler sunan Horizon Europe inovasyon programının bir parçası olan REMEDIES-2 programında uluslararası tüm başvurular içerisinde en yüksek puanı alarak hibe almaya hak kazanan 3 projeden biri olarak seçildi.



Sahil şeridine 6 içme suyu çeşmesi yapılacak

Kent genelinde plastik bilincine sahip bir toplum oluşturulmasının yanı sıra plastik kullanımını önlemeyi ve azaltmayı amaçlayan proje ile vatandaş farkındalığı artırılarak, sıfır atık felsefesi ile geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrı olarak biriktirilmesinin önemi vurgulanacak. Proje kapsamında Adnan Menderes sahil şeridinde belirlenen alanlara 6 içme suyu çeşmesi ve 6 plastik toplama kumbarası yerleştirilerek, vatandaşların plastik şişe ile su almalarının ve atık oluşturmalarının önüne geçilecek. Büyükşehir Belediyesi Denizkızı A.Ş. bünyesinde hizmet veren Bizden Kafe’de 'Akıllı Atık' otomatı kurularak vatandaşların kullanımı sonrası oluşan atıkların geri dönüşüm sürecine dahil edilmesi sağlanacak.

Toplanan plastik atıklardan küçük saksılar üretilerek, bitki ekiminde yeniden kullanılacak. Geri dönüşüm sürecine dahil olan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından organik atıklardan üretilen kompost ve üretilen saksılar hediye edilecek. Su ekosisteminin de korunmasını amaçlayan proje ile 6 farklı noktada kıyı şeridi ve nehir temizliği gerçekleştirilecek. 100. Yıl Mercan İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde 6- 18 yaş arası vatandaşlara atık ayrıştırma, geri dönüşüm ve sıfır atık konularında bilgilendirici eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek.



"Projemiz 98 bin 500 Euroluk destek alacak"

Afet İşleri Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu, proje ile büyükten küçüğe herkesin gereksiz plastik kullanmaktan kaçınmasıyla ilgili farkındalık oluşturulmasını amaçladıklarını söyledi. Avrupa Birliği’nin Horizon programının bir parçası olan REMEDIES-2 kapsamında projeye başvurduklarını belirten Zorlu, "Tüm başvurular içerisinde 3 proje uluslararası camiada desteklenmeye değer görüldü. Bunlardan biri de bizim projemiz olduğu için oldukça mutuyuz. Bu projemiz yaklaşık 98 bin 500 Euroluk destek alacak. Proje kapsamında özellikle tek kullanımlık plastiklerin azaltılması için Mersin gibi sıcak bir kentte insanların su ihtiyaçlarını giderecek 6 çeşme yapacağız. Böylece tek kullanımlık plastik içerisindeki suların kullanılmasını azaltacağız. Ek olarak sahil şeridinde 6 plastik toplama sepeti yerleştireceğiz. Ve toplanan bu plastikler saksıya dönüştürülecek" dedi.



Çocuklara plastiğin doğaya zararları ve geri dönüşümü anlatılacak

Büyükşehir Belediyesinin organik atıklardan kompost üretimi gerçekleştirdiğini hatırlatan Zorlu, bu süreçte plaj temizliği de yapacaklarını dile getirdi. Zorlu, "Bu plaj temizlikleri gerçekleştirilmesi esnasında çocuklarımıza plastiğin doğaya zararlarını, doğal süreçler içerisinde geri dönüşümünün çok uzun olduğunu, bu nedenle plastiklerin doğaya atılmaması gerektiğini ve olabildiğince tek kullanımlık plastiklerin kullanımının azaltılmasını ve yerine başka materyallerin kullanımına yönlendirilecek eğitici faaliyetlerde bulunacağız" diye konuştu.

Projenin bir diğer önemli kısmını da Mercan 100.Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nin oluşturduğuna işaret eden Zorlu, "Mercan’da zaten deney düzenekleriyle geri dönüşüm sürecini anlatan bir farkındalık oluşturuyoruz. Bu proje kapsamında özellikle okullardan Mercan’a gelen öğrencilerimizin yanlarında plastik petler getirmesini özendireceğiz. O plastik petlerin kullanılabilir, geri dönüştürülebilir kısımlarını kendimiz dönüştürüp saksıya çevireceğiz. Diğer kısımlarını da geri dönüşüm sistemi içerisine entegre ederek plastiklerin kullanımın azaltılması için çalışmalar yürüteceğiz" dedi.



"Proje 8 ay sürecek"

Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü’nde görevli proje uzmanı Nis Özgökçeler de proje kapsamında plastiklerin kullanılmasının azaltılmasını amaçladıklarını söyledi. Belirledikleri ilk pilot bölge olan Adnan Menderes Bulvarı sahilinde çalışmaların yakın zamanda başlayacağını dile getiren Özgökçeler, yapacakları çalışmaları anlattı. Projenin 8 ay süreceğini vurgulayan Özgökçeler, ayrıca 4 farklı sahil şeridinde ve göl kenarında plastik temizliği yapacaklarını kaydetti.

Vira Haber