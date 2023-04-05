Poliport'a yeni genel müdür ataması

Polisan Holding'den yapılan açıklamaya göre, holding, grubun 1971'de kurulan ve o tarihten bu yana Kocaeli Körfez Bölgesi'nin en önemli liman terminali olan Poliport'un başına Selçuk Denizhan'ı genel müdür olarak atadı.

Polisan Holding'te 2000'de proje yöneticisi ve teknik müdür olarak göreve başlayan ve 23 yılda grup bünyesinde birçok önemli görev üstlenen Denizhan, 1 Nisan itibarıyla Poliport'un genel müdürlüğüne getirildi.

Erciyes Üniversitesi'nde makina mühendisliği öğrenimi gören, Bilgi Üniversitesi'nde MBA eğitimi alan, sonrasında ise yurt dışına giderek University of California Berkeley'de uluslararası ilişkiler ve finans eğitimi alan Denizhan, Poliport'un yeni dönem yatırımlarını yönetecek.

Selçuk Denizhan'ın, Sakarya Üniversitesi'nde üretim yönetimi ve pazarlama alanında doktora öğrenimi devam ediyor.

- "Poliport'un yeni dönem planlamaları hazır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk Denizhan, şirketin yeni dönem çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin liman işletmeciliği alanındaki ihtiyaçlarına cevap oluşturmak amacıyla 1971'de kurulan Poliport, gerçekleştirdiği kapasite artışı ve alt yapı yatırımlarıyla Kocaeli Körfez Bölgesi'nin lider liman terminali haline geldi. Kapasite artırımı, alt yapı yenileme ve dijitalleştirme yatırımlarımız 2023'te de bütün hızıyla devam edecek. Halihazırda 272 bin metreküp olan sıvı yük tank çiftliğinde 55 farklı kimyasal madde depolanıp elleçlenmekte. Burada hedeflenen kapasite miktarı 436 bin metreküp. Tank çiftliğini genişletmeye yönelik takvim planlamaya uygun devam edecek. Kuru yük depolama tarafında ise ağırlığı alüminyum, rulo sac, pik demir, levha sac gibi katma değeri yüksek ürünlere vermeyi, dolayısıyla ürün portföyümüzü değiştirmeyi hedeflemekteyiz. Yanı sıra kura yükte yıllık elleçleme kapasitemiz 5 milyon ton olduğu halde, bu rakamın altında kalıyoruz, bu durumu değiştirmeye yönelik yeni projelerimiz olacak."

İskele sahasının yıllık gemi kabul kapasitesinin 1.500 olduğunu, 2022'de güçlendirme ve yenileme çalışmalarının başladığını, buradaki işlerin plana uygun şekilde 2023'te de devam edeceğini aktaran Denizhan, "Limandaki iş süreçlerinin takibini dijital alt yapıya kavuşturan, müşteriye de sürecin içine alan, böylece hız ve verimliliği artıran AION otomasyon sisteminin son faz çalışmaları 2023'te tamamlanacak. Sistemin tam ve eksiksiz uygulanması operasyonel karlılık üzerinde maksimum etki yaratacaktır, böylece Poliport daha karlı bir yatırım haline gelecek." görüşünü aktardı.

Vira Haber