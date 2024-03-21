Polisan Holding Ecovadıs’ten 2 Madalya Aldı

Kimya, boya ve liman işletmeciliği alanlarındaki yatırımlarıyla Türkiye'nin köklü ve öncü grup şirketlerinden Polisan Holding A.Ş., sürdürülebilirlik performansındaki istikrarlı ilerlemesiyle ödüllerine yenilerini ekledi.

EcoVadis’in değerlendirmesinde Poliport, 62/100 puanla sektöründe en iyi yüzde 21’lik dilimde yer alarak “Bronz EcoVadis” madalyanın sahibi oldu. 69/100 puan ile “Gümüş EcoVadis” madalyasına layık görülen Polisan Kansai Boya, boya sektöründe en iyilerinin bulunduğu %9’luk dilime girmeyi başardı.

180 ülkeden 200’ü aşkın sektör grubunda, 130 binin üzerinde şirketin sürdürülebilirlik derecelendirmesini gerçekleştiren Ecovadis, Polisan Kansai Boya ve Poliport’a ilişkin değerlendirme ve derecelendirme süreçlerini tamamladı. Çevre, Sosyal, Etik ve Sürdürülebilir Satın Alma başlıklarında yapılan değerlendirmeler sonucunda Poliport “Bronz”, Polisan Kansai Boya “Gümüş” madalyaya layık görüldü.

POLİSAN HOLDİNG CEO'SU CANTEKİN DİNÇERLER: “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİMİZ VE SÜREKLİ GELİŞME PRENSİBİMİZ İLE YENİ BAŞARILARA İMZA ATTIK”

Şirketlerin sürdürülebilirlik performansını ölçen uluslararası değerlendirme kuruluşu EcoVadis’in değerlendirmesinde Polisan Kansai Boya “Gümüş”, Poliport “Bronz” madalyanın sahibi oldu.

Polisan Holding CEO'su Cantekin Dinçerler, konuyla ilgili açıklamasında “Odağında sürdürülebilir değer yaratmak bulunan Polisan Holding ve Grup Şirketleri olarak 1964 yılından bu yana daima toplumda kalıcı bir etki bırakmayı hedefledik. Çevresel, sosyal ve yönetişim performansı yüksek bir “Geleceğin Polisan’ı”nı, kendisi ile aynı değerleri taşıyan iş ortakları, tedarikçilerimiz ve diğer tüm paydaşlarımız ile yaratacağımıza olan inancımızla sürdürülebilirlik performansımızı sürekli gözden geçiriyor, iyileştiriyor, şeffaflık yaklaşımıyla paydaşlarımızla düzenli olarak paylaşıyoruz. Tüm paydaşlarımızla her adımda daha verimli ve çevreci teknolojiler ve hizmetler üretmek için yürüttüğümüz bir dizi çalışmamız EcoVadis tarafından ödüllendirildi ve Polisan Kansai Boya boya sektöründe en iyilerinin bulunduğu %9’luk dilimde, Poliport depolama sektöründe en iyi yüzde 21’lik dilimde yer aldı. Çalışmalarınızın global çapta karşılık bulmasından dolayı son derece mutluyuz” dedi.