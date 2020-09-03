Polonya Vizesi Nasıl Alınır: 2020 Vize Ücreti Ne Kadar?

Polonya’ya vize almak Polonya Cumhuriyeti’ne seyahat etmek isteyen Türk vatandaşların yapması gereken işlemlerden biridir. Umuma Mahsus yani bordro hamili Türk vatandaşları Polonya Vizesi başvurusunda bulunabilir. Hususi olarak, diplomatik olarak ya da hizmet pasaportu olan Türk vatandaşları, 180 günlük süreçte 90 günü geçmeyen seyahatler için Polonya vizesinden muaf tutulur. Schengen ülkelerinden biri olduğunu söyleyebileceğimiz Polonya, Schen vizesi başvurusu yapılması gereken ülkeler içerisindedir. Tüm Schengen vizesi kuralları ve ayrıntılı bilgiler için Marina Vize Başvuru Merkezi ile iletişime geçebilir, kurumumuzun açıklamalarıyla süreci hızlandırabilirsiniz. Schengen vizesinin size Polonya içerisinde en fazla 90 gün kalma hakkı verdiğini unutmamalısınız. Ayrıca Schengen vizesini Polonya üzerinden aldıysanız, gezinize Polonya’dan başlamanız gerekecektir.

Polonya Vizesi Nasıl Alınır?

Polonya vize başvurusu işlemlerini kurumumuzdan kolaylıkla yapabileceğiniz gibi, Başkonsolosluklardan da yapabilirsiniz. Kullanacağınız pasaportun son 10 yıl içerisinde çıkarılmış olmasına ve resminizin de güncel olmasına dikkat etmelisiniz. Seyahat dönüşünüzden sonra da pasaportun en az 6 ay daha devamlılığı olmak zorundadır. Polonya vizesi işlemleri için kullanacağınız pasaportların deforme olmuş olması, yıpranması ve yeni görünümünü kaybetmesi sorun yaratacaktır.

Polonyo Konsolosluğu’nun istisnai durumlar hariç, seyahat amacıyla yapılan vizelerin başvurusunu doğrudan kabul etmediğini bilmelisiniz. Bu nedenle kurumumuza gelerek güvenilir ve hızlı vize başvuru sürecini başlatabilirsiniz. Polonya vizesi örneği gösterecek olan kurumumuz size deneyimiyle güven verecektir. Başvuruları bizim tarafımızdan yapıyor olsanız bile vizeye onay verecek kurumun Polonya Başkonsolosluğu olduğunu da bilmeniz gereklidir. Polonya’ya uçuş yapacak olanların vize işlemleri esnasında Vize Bilgi Sistemi gereği parmak izlerini ibraz etmeleri gerekir. Kimlik sahteciliğinin önüne geçmek için yapılan bu parmak izi işlemini her vize türü için başvuru yapanlar bildirmelidir.

Polonya vize ücreti 90 günü aşmayan seyahatlar için Schengen vizesi uygulandığından Schengen vize ücretleriyle belirtilmektedir. Ancak ticari vize, eğitim vizesi gibi farklı vize alanları için ücretin de değişkenlik gösterebileceğini bilmeniz gerekir. Polonya vizesi için de kullanılan biometri işlemi ülkemizde 25 Eylül 2014 senesinden beri kullanılmaktadır. 12 yaşından küçük çocuklar ve fiziksel anlamda parmak izi veremeyecek olanlar bu biometri işleminden muaf tutulut. Ayrıca siyasi liderler ve siyasi liderlerle beraber seyahat eden aile yakınları da biometri işleminden muaf tutulacaktır diyebiliriz. Biometri işlemi için parmaklarınızda herhangi bir hasar olmamasına ya da kına yakmamaya dikkat etmeniz gerekir.

Polonya Vize Çeşitleri

Polonya’ya gitme amacınız çok farklı nedenlerle olabilir. Bu nedenle gitme amacınıza uygun vize almanız gerekir. Polonya vize danışmanlığı yapacak olan kurumumuz, hangi amaçla gidiyorsanız, o amaca uygun bir şekilde nasıl vize almanız gerektiğini size bildirecektir. Toplamanız gereken evrakları en kısa sürede hallederek Polonya seyahatinize bir an önce başlayabileceksiniz.

Polonya Turist Vizesi

Gezi amacıyla Polonya’yı ziyeret etmek istiyorsanız ve bu gezi 90 günden fazla sürmeyecekse turist vizesini Schengen olarak alabilirsiniz. Hızlı olarak çıkan turist vizeleri için mutlaka gidiş dönüş uçak biletlerinizin belgelerini ve Polonya içerisinde yaptırdığınız otel rezervasyon belgelerinizi bildirmeniz gerekir. Bu belgelerin ardından Türkiye’ye geri döneceğinizi ispat edecek belgeler, iş yerinizdeki sigorta durumunuz, 3 aylık maaş bilginiz ve benzeri evrakları da talep etmeniz gerekecektir.

Polonya Çalışma Vizesi

Polonya’ya iş amaçlı giziyorsanız çalışma vizesi için başvuru yaparsınız. Çalışacağınız kurumdan Polonya Konsolosluğu’na ithafen bir dilekçe gönderilmesi ve bu dilekçenin üzerinde de şirketin kaşesi bulunması gereklidir. Polonya’da kalacağınız yer ve benzeri imkanlar da ayarlanmış olursa bunların belgeleriyle başvurmanız daha sağlıklı olacaktır.

Polonya Eğitim Vizesi

Eğitim vizesi, Polonya D tipi vize olarak da bahsedebileceğimiz bir vize türüdür. Eğitim almak için başvuru yapacağınız bu vizeler için Polonya’da lisans, yüksek lisans ya da doktora gibi eğitimler almak isteyebilirsiniz. Bu vize tipi 3 aydan yani 90 günden daha uzun süre konaklama izni veren bir vize türüdür. Erasmus programına katılanlar da eğitim vizesine başvurmak zorundadır. Vize başvuru formuyla beraber üniversite kabul mektubunu da mutlaka belgelerin içerisine koymanız gerekir. Ebeveyn onay yazısı da size maddi manevi sponsor olacak kişiler tarafından, desteklendiğinize dair bilgiyi gösteren belgedir. Bu belgenin noter onaylı olması şarttır.

Polonya Evlilik Vizesi

Polonya’da evlenmek ve aile kurmaya Polonya’da başlamak istiyorsanız bekar olduğunuza dair evlendirme ehliyet belgesiyle, nüfus kağıt örneğini başvuru formunuzun yanına koymanız gerekecektir. Uluslarası doğum kağıt örneğiyle yaptığınız başvurunun sonucunda siz de evlilik vizesi alarak nikahınızı Polonya’da kıyabilirsiniz. Evlendirme ehliyet belgesinin 3 ay geçerlilik süresi olduğunu unutmamalısınız. Bu belgelerin hepsini almak kolay olsa da evlendirme ehliyet belgesini alırken yanınızda evleneceğiniz kişinin olması gerektiğini unutmamalısınız.

Polonya Express Vize

Polonya’ya hızlı bir şekilde gitmek için kurumumuzdan express vize talebinde bulunabilirsiniz. 90 günlük vize turları için verilecek olan bu express vize hızlanmanızı sağlayacaktır. Express vize şartlarına ve gereken belgelere kurum yetkililerimiz tarafından ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz her konuya cevap verecek, Polonya seyahat sürecinizi hızlandırmak için birçok yolu deneyeceğiz.

Polonya Ticari Vize

Ticari anlamda Polonya’ya gitmek isteyenler vize kategorileri arasında ticari vizeye başvurmalıdır. Ticari vize almak için şirket bilgilerinizin gerekli olduğunu ve şirketinize göre değişen resmi evrakları en kısa sürede toplayarak başvuru formuyla beraber iletmeniz gerektiğini de unutmamalısınız.

Gana Vizesi Nasıl Alınır: 2020 Vize Ücreti Ne Kadar?

Gana Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alır ve altın gibi sahillere sahiptir. Aynı zamanda Gine Körfezi'nin kuzey kıyısında yer alan bir ülkedir. Türkiye’den Gana’ya yapılacak olan seyahatler için vize alınması zorunluluğu vardır. Gana vize başvurularının sonuçlanma süresi 7 ila 10 iş günü içerisinde gerçekleşmektedir. Gana’nın ve Türkiye’nin resmî tatil ve özel günleri aynı zamanda Gana Konsolosluğunun vize başvurunuzda ek süre talep etmesi gibi unsurlar bu süreyi uzatabilmektedir. Bu nedenle seyahatlerinizi planlarken bu süreyi hesaplanmanızda ve oluşabilecek ek zaman kayıplarını da dikkate almanızda fayda vardır. Gana vize başvuru formuna Gana Konsolosluğundan veya resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu formun eksiksiz doldurulması ve başvuru evraklarının doğru bir şekilde toparlanması ile Gana’ya vize almak daha kolay olacaktır.

Gana Vizesi Nasıl Alınır?

Gana vizesi başvurusu ilk adımı vize başvuru formunun temin edilip doldurulmasıdır. Gana vize başvuru formu İngilizce olarak yazılmalıdır. Gana Konsolosluğundan veya resmi internet sitesinden temin edebileceğiniz bu formu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmanız oldukça önemli bir husustur. Gana Konsolosluğunun şartlarına uygun şekilde çekilmiş biyometrik fotoğrafınızı vize başvuru formunun fotoğraf kutucuğuna yapıştırarak form doldurma işlemini tamamlayabilirsiniz. Pasaportun 10 yıldan eski olmaması ve 2 adet boş sayfasının bulunması vize alma sürecini olumlu etkileyecektir. Aynı zamanda pasaport cüzdanınızın hasarlı veya yıpranmış olmaması gerekmektedir.

Gana vizesi işlemleri için alınması gereken belge çeşitleri seyahatinizin türüne ve içeriğine göre değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda gerekli durumlarda Gana Konsolosluğu ek evrak talep edebileceği için vize alma süresi uzayabilmektedir. Topladığınız evraklarda ve başvuru formunda imza atmanız gereken kısımlarda imzanızın aynı olması konsolosluk tarafında oldukça dikkat edilen bir konudur.

Gana vizesi ücreti ve yatırılması gereken harçlar yine seyahat türü ve içeriğinize göre değişiklik gösterebilmektedir. Gana vize başvurunuz olumlu sonuçlandığında alacağınız Gana vizesi örneği fotoğraftaki gibidir. Gana vizesi başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir. Gana Konsolosluğu başvuru evraklarınızı ve seyahat gerekçenizi yetersiz görerek olumsuz sonuç gönderebilir. Vize başvuru evraklarınızı yenileyerek ve doğru bir şekilde düzenleyerek yeniden vize başvurusunda bulunabilirsiniz. Fakat tekrar başvuru yapmanız halinde evrakların yenilenmesi ve vize ücretlerinin tekrar ödenmesi gereklidir. Bu sebeple seçilecek olan vize türü, hazırlanması gereken evraklar ve vize işlem sürecinin iyi takip edilmesi sonucun olumlu olması açısından oldukça önemlidir. Bu süreci sizin adınıza titizlikle takip edecek profesyonel bir danışmanlık firmasıyla çalışmak olumlu sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Marina Vize Başvuru Merkezi Başvuru Merkezi Başvuru Merkezi olarak vize işlemlerinizi sizin adınıza takip ediyor ve süreci olumlu şekilde sonuçlandırabilmek için çalışıyoruz.

Gana Turist Vizesi: Gana Konsolosluğu turist vizesine başvuran kişilerin bilgilerini oldukça ayrıntılı şekilde talep etmektedir. Gana vize başvuru formunu doldururken, doldurduğunuz bilgilerin gerçeği yansıtması ve gerekli evraklarla kanıtlanabilir olması gerekmektedir. Gerekli evraklar pasaport, 4 adet biyometrik fotoğraf, gelir durumunuz ispatlar nitelikte belge, Gana Büyükelçiliğine hitaben yazılmış ziyaretinizi açıklar nitelikte dilekçe, otel ve uçak rezervasyonları, vize ücret dekontu ve en önemlilerinden biri Sarı Humma aşı kartı olarak düzenlenmelidir. Burkina Faso turist vizesi maksimum 90 gün süresince verilmektedir.

Gana Çalışma Vizesi: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Gana’da oturma ve çalışma izni alırken bazı sorunlar oluşabilmektedir. Gana ülkesinin iç yapısı ve ülkemizle aralarında olan ilişkiler nedeniyle çalışma vizesi alınırken profesyonel destek almak oldukça önemlidir. Standart evrakların yanı sıra ek birçok evrak istenebilir. Marina Vize Başvuru Merkezi Başvuru Merkezi Başvuru Merkezi olarak bu süreçte sizlere destek olmak için yanınızdayız.

Gana Eğitim Vizesi: Gana eğitim vizesi başvurusu için vize başvuru formunda ayrıntılı şekilde eğitiminizin detaylarını açıklamalısınız. Aynı zamanda Gana’da eğitim alacağınız kurum veya üniversiteden alınan evrakları ve ıslak imzalı dilekçeleri eklemelisiniz. Standart evrakların yanı sıra öğrenci olarak yapacağınız başvuruda ülkeye gittiğinizde geçiminizi sağlayabileceğinize dair maddi kaynakları evrak halinde sunmalısınız. Eğitim alacağınız kurumdan alacağınız davetiyeyi eklemenizde vize sürecinin olumlu sonuçlanmasında önemli bir evrak olacaktır.

Gana Evlilik Vizesi: Gana evlilik vizesi, aile birleşimi vizesi olarak da son yıllarda Gana Türkiye arası gidiş gelişlerin artması nedeniyle ortaya çıkan vize türleridir. Standart belgelere ek olarak evlilik belgesi ya da evliliği kanıtlar nitelikte belgeler sunmanız gerekmektedir. Ayrıca Gana’da oturma izni olan akrabanız ya da Gana vatandaşı olan eşiniz tarafından size davetiye gönderilmesi gerekmektedir.

Gana Express Vize: Gana Express vize işlemlerinde alınması gereken belgeler standart belgelerdir. Ekstra olarak seyahat sebebinizi ve seyahat tarih aralıklarını belirten Gana Büyükelçiliğine hitaben İngilizce olarak yazılmış vize talebi başvuru yazısı gerekmektedir. Bu belgenin ıslak imza ile vize talebinde bulunan kişiye ait olması gerekmektedir. İki ülke resmi pasaport sahibi olan kişilerin 90 günlük süreç içerisinde yapacağı seyahatlerde vize almasına gerek yoktur.

Gana Ticari Vize: Gana seyahatiniz iş gerekçesi ile yapılacaksa almanız gereken vize türü ticari vizedir. Bu vize türü aynı zamanda kongre, fuar, eğitim ve seminer gibi seyahat sebeplerinde de alınması gereken vize türüdür. Gana ticari vize alabilmek için Gana ‘da ziyaret edilecek olan firmadan gelen davetiye yazısı ıslak imzalı olarak belgeler arasına eklenmelidir. Bu belge Gana Konsolosluğuna hitaben yazılmalı ve vize başvurusu yapan kişinin kişisel bilgilerini ve seyahat sebebini içermelidir. Seyahat amacınız ticaret yapmaksa, Gana ticari başvuruları için ekstra işlemler yapmanız gerekebilir.

Marina Vize Başvuru Merkezi Başvuru Merkezi

Aksaray Mahallesi Teceddüt Sokak

Tel:0212 530 04 25

Mobil: 0538 954 74 58

No:19/3 Fatih/İstanbul

E-Mail: info@marinavize.com

Web: https://www.marinavize.com