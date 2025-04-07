Porsuk Çayı'nda Ölen Balıklar Su Yüzeyine Vurdu
Eskişehir'in simgelerinden Porsuk Çayı'nda yüzeye vuran ölü balıklar endişeye neden oldu.
A+A-
Porsuk Çayı'nda toplu balık ölümü gerçekleşti. Ölen çok sayıda balık su yüzeyine vurdu. Özellikle Adalar Bulvarı üzerinde görülen ölü balıklar dikkat çekti. Endişeye yol açan balık ölümlerinin sebebi henüz bilinmiyor.
Vira Haber
Bu haber toplam 97 defa okunmuştur
Etiketler : Eskişehir, Porsuk Çayı, Ölü Balıklar
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.