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Porsuk Çayı'nda Ölen Balıklar Su Yüzeyine Vurdu

Porsuk Çayı'nda Ölen Balıklar Su Yüzeyine Vurdu

Eskişehir'in simgelerinden Porsuk Çayı'nda yüzeye vuran ölü balıklar endişeye neden oldu.

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Porsuk Çayı'nda toplu balık ölümü gerçekleşti. Ölen çok sayıda balık su yüzeyine vurdu. Özellikle Adalar Bulvarı üzerinde görülen ölü balıklar dikkat çekti. Endişeye yol açan balık ölümlerinin sebebi henüz bilinmiyor.

Vira Haber


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