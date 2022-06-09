Posidonia 2022 Uluslararası Gemicilik Fuarı’nda 4. Gün

AVS Gloabal Supply olarak Yunanistan’da temsilcilik vermesiyle birlikte 2019 yılından itibaren Yunanistan’a taşındığı bilgisini paylaşan Olşen Gözübüyük, hedeflerine ulaşma yolunda büyük çaba harcadıklarını ifade etti.

Covid-19 pandemisi ve politik sebeplerden dolayı gecikmeler yaşadıklarını ancak bu sene itibari ile hedeflerine ulaşacaklarını kaydeden Gözübüyük şöyle devam etti: “Posidonia Fuarı’na çok önem veriyoruz, burayı zıplama tahtası olarak görüyoruz. Benim 8. Posidonia Fuarım. Her iki yılda bir yapılıyor. 2018’de ilk standımız vardı. Bu da ikinci standımız. Böyle fuarlar şirketimizin o ülkede tanıtımını yapabilmek ve bütün dünyadaki tedarikçi ortaklarımızla buluşabilmek ya da sadece Yunanistan’daki değil, yakın coğrafyadaki müşterilerimize de ulaşabilmek için çok önemli bir fırsat.”

Fuarın ilk iki gününün çok yoğun geçtiğine değinen Gözübüyük, yaptıkları işin lokal değil; küresel olduğunu bu bağlamda Yeni Zelanda’dan Kanada’ya, Çin’den Japonya’ya kadar olan iş ortaklıklarının buluşma noktası olması açısından Posidonia fuarının önemine vurgu yaptı.

Türkiye için de fuarların bu derece büyük olması gerektiğinin altını çizen Gözübüyük, “Gönül istiyor ki bizim ülkemizde de bu fuarlar bu kadar geniş olsun. Denizcilik sektöründeki bütün paydaşları aynı anda bir arada görebilelim. Ülkenin kalkınmaya başlaması için şirketlerin güçlü ve dünyaca tanınır olması gerekiyor. AVS Global Supply olarak dünyanın her tarafında tanınan bir marka olduğumuzu düşünüyoruz. Bunu da geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm Fuarlara Katılıp; Kendimizi Geliştirmek İçin Yarışıyoruz” diye konuştu.

Vira Haber / Özel Haber