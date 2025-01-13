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Poyraz Fırtınası Marmara Denizi'ni Kıyılarını Kızıl Renge Boyadı

Poyraz Fırtınası Marmara Denizi'ni Kıyılarını Kızıl Renge Boyadı

Marmara Denizi'nin Tekirdağ Süleymanpaşa kıyıları, poyraz fırtınasıyla birlikte kızıl renge büründü.

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Poyraz rüzgarının etkisiyle deniz dibindeki yosunların hareketlenmesi sonucu kıyılarda yer yer kızıl yosunlar birikti. Kızıl yosunların kıyıya vurması, bölgede kötü kokunun yayılmasına neden oldu. Süleymanpaşa kıyılarında ortaya çıkan bu durum, hem görsel hem çevresel olarak dikkat çekti. Vatandaşlar, kıyıda yürüyüş yaparken yosunların oluşturduğu manzarayı izlerken, kötü kokudan rahatsız olduklarını ifade ettiler.

Vira Haber 


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