Premier Alliance Uzak Doğu Servisi Düzenli Seferlere Başlıyor

ONE, Yang Ming ve HMM hatlarının oluşturduğu Premier Alliance iş birliğine ait Uzakdoğu servisi, Marport’a düzenli seferlerine başlıyor. Bu uzun süreli birlikteliğin ilk gemisi olan Yang Ming’e ait YM WINNER, Marport’a ilk seferini gerçekleştirerek önemli bir kilometre taşına imza attı.

Global deniz taşımacılığının öncülerinden olan ONE (Ocean Network Express), Yang Ming ve HMM’in (Hyundai Merchant Marine) güçlerini birleştirerek kurduğu Premier Alliance iş birliğine ait Uzak Doğu servisinin ilk gemisi Yang Ming’e ait YM WINNER, Marport’a ilk seferini gerçekleştirdi. Asya ile Akdeniz, Karadeniz ve Orta Doğu ticaretini canlandıracak olan bu stratejik servis ile birlikte Marport’un hem global bağlantı ağı daha da güçlenecek hem rekabet gücü artacak hem de hizmet çeşitliliği bir üst seviyeye çıkarılmış olacak.

“Premier Alliance iş birliği ile Marport, Türkiye’nin dış ticaretini daha da artıran bir köprü olacak”

Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grubu Başkanı Özgür Kalelioğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Premier Alliance hattının Uzak Doğu servisi ile Marport’a düzenli sefer başlatması, uluslararası konteyner taşımacılığındaki güvenilirliğimizin bir göstergesi. Limanımıza kazandırdığımız yeni hat ile birlikte hem Uzak Doğu’ya erişim kolaylaşacak hem de ülkemizin dış ticaretine katkı sağlayacak yeni bir köprü kurulmuş olacak. 25+1 yan uzanma kabiliyetine sahip yeni SSG vinçlerimizle, mega gemilere maksimum verimlilikte hizmet sunuyor, yeni stratejik adımlarımızla sadece Marport’un değil Türkiye’nin de lojistik gücünü büyütmeye devam ediyoruz. Premier Alliance iş birliği ile Türkiye’nin en yüksek konteyner elleçleme kapasitesine sahip limanlarından biri olarak uluslararası ticaretin daha sürdürülebilir ve erişilebilir bir geleceğe taşınmasında önemli bir rol oynamayı sürdürüceğiz” dedi.

Vira Haber