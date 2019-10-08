Prof. Dr. Nazlıkul Viyana’da IFMANT Başkanı seçildi

Vira Haber yazarı Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul WHO Dünya sağlık örgütü bünyesinde dünyada nöralterapinin tek kabul edildiği bilimsel kurum olan ve 28 ülkenin bağlı bulunduğu nöralterapi derneklerinin çatı örgüttü IFMANT’ın Başkanlık koltuğuna oturdu.

Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul bu yıl Viyana’da 04- 06 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşen Forum Nöralterapi – Uluslararası Nöralterapi Kongresi kapsamında yapılan IFMANT olağan genel kurulunda başkanlık için adaylığını açıkladı. Yapılan oylamada Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul ezici bir çoğunlukla IFMANT Başkanı seçildi.

Dünyada nöralterapi konusunun uzmanlarından Prof. Dr. Lorenz Fischer ve Prof. Dr. Hans Barop, Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul ‘un aday olması için büyük destek verdikleri belirtilirken, Prof Dr. Nazlıkul, 2021 yılında Heidelberg Üniversitesi öncülüğünde yapılacak olan 1. Dünya Nöralterapi Kongresi’nde eş başkanlık yapacak.

IFMANT (International Federation of Medical Associations of Neural Therapy = Uluslararası Nöralterapi Tıp Federasyonu ) 28 ülkenin bağlı bulunduğu nöralterapi derneklerinin çatı örgüttü konumunda ve WHO Dünya sağlık örgütü bünyesinde dünyada nöralterapinin tek kabul edildiği bilimsel kurum.

2004 yılında Türkiye’de kurduğu Nöralterapi Derneği ve başkanlığından sonra, IFMANT'ın kuruluş fikrini ortaya atan ve kurucu üye olan Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul , 2012 yılında kurulan IFMANT Uluslararası Nöralterapi Federasyonu ikinci başkanı olmuştu.

Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul’un IFMANT Başkanlığına seçilmesi Türkiye sağlık sektöründe büyük bir sevinçle karşılandı. Prof. Dr. Nazlıkul’un IFMANT Uluslararası Nöralterapi Federasyonu Başkanı seçilmesini memnuniyetle karşılayan meslektaşları kendisinin Türkiye’de, Avrupa ve dünyada nöralterapi için verdiği katkı ve çalışmaların çok önemli olduğuna vurgu yaptılar.

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