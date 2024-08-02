Prof. Dr. Uğur Özgöker'in Yeni Kitabı Yayınlandı

Prof. Dr. Uğur Özgöker ve Onur Gürel tarafından kaleme alınan "Avrupa Birliği’ne Yönelik Düzensiz Göçlerin Terörizmle Mücadele Bağlamında Analizi" isimli kitap, Nobel Bilimsel Eserler tarafından yayınlandı. Kitap, 2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı sonrasında Avrupa Birliği'nin (AB) düzensiz göç ve terörizm gibi kritik sorunlarla mücadelede benimsediği yönetim stratejileri ve politikaları derinlemesine analiz ediyor.

204 sayfalık bu eser, AB Kolluk Kuvvetleri İşbirliği Ajansı (EUROPOL) ve Avrupa Birliği Ceza Adaleti İşbirliği Ajansı (EUROJUST) tarafından yürütülen uygulayıcı ağlar ve yıllık raporlar üzerinden düzensiz göç ile güvenlik arasındaki ilişkiyi ele alıyor. Kitapta, AB'nin iç ve dış politikalarında önemli rol oynayan bu iki kurumun faaliyetleri detaylı bir perspektifle sunulmakta.

Ankara’da, Temmuz 2024 tarihinde 93,15 TL fiyatla satışa sunulan bu kitap, akademisyenler, politika yapıcılar ve hukukun çeşitli alanlarında çalışan profesyoneller için önemli bir kaynak niteliğinde. Prof. Dr. Uğur Özgöker ve Onur Gürel'in çalışması, AB'nin güvenlik ve adalet alanındaki yaklaşımlarına ışık tutarak, düzensiz göçlerin terörizmle mücadelesinde kapsamlı bir değerlendirme sunuyor.

Vira Haber