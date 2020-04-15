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Profesörden Heyecanlandıran Paylaşım

Profesörden Heyecanlandıran Paylaşım

Koronavirüs tedavisi için kendini ve ekibini laboratuvara kapatan ve günlerdir çalışmalar yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı’dan Türkiye’yi heyecanlandıran bir açıklama geldi.

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Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'e açıklamalarda bulunan Ovalı, "Sadece bir ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan'da görecek" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLERİ TEDAVİLERDE KULLANILIYOR

Ovalı, 11 Mart'ta ilk vakanın tespit edilmesinden sonra Sağlık Bakanlığı'na beş öneride bulundu ve bunların dördü tedavilerde kullanılıyor.

O öneriler şunlar;

1-Kök hücrelerin COVID-19 pnömonisinde kullanılması.

2- IL-6 engelleyicisinin COVID-19 tedavisinde yer alması.

3-Bağışıklık sistemi düşük olanlarda özel olarak virüse karşı üretilmiş T lenfositlerinin kullanılması.

4-Bağışık plazmalarının hızla devreye alınması.

5- Hızla önleyici aşının geliştirilmesi.

Vira Haber

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