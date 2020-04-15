Profesörden Heyecanlandıran Paylaşım
Koronavirüs tedavisi için kendini ve ekibini laboratuvara kapatan ve günlerdir çalışmalar yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı’dan Türkiye’yi heyecanlandıran bir açıklama geldi.
A+A-
Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'e açıklamalarda bulunan Ovalı, "Sadece bir ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan'da görecek" ifadelerini kullandı.
ÖNERİLERİ TEDAVİLERDE KULLANILIYOR
Ovalı, 11 Mart'ta ilk vakanın tespit edilmesinden sonra Sağlık Bakanlığı'na beş öneride bulundu ve bunların dördü tedavilerde kullanılıyor.
O öneriler şunlar;
1-Kök hücrelerin COVID-19 pnömonisinde kullanılması.
2- IL-6 engelleyicisinin COVID-19 tedavisinde yer alması.
3-Bağışıklık sistemi düşük olanlarda özel olarak virüse karşı üretilmiş T lenfositlerinin kullanılması.
4-Bağışık plazmalarının hızla devreye alınması.
5- Hızla önleyici aşının geliştirilmesi.
Vira Haber
Bu haber toplam 5 defa okunmuştur
Etiketler : Koronavirüs, Sağlık Bakanlığı, Salgın, Tedavi
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.