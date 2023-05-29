PRÜ Hukuk Fakültesinde Seminer

Konferansta, IMO Faaliyetlerini İzleme Grubu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında:

1- ''IMO LEG - MSC - MEPC Komitelerinin 2022-2023 Dönemi Toplantılarında Yapılan Çalışmalar ve Alınan Kararlar” başlıklı tebliğ Araştırma Görevlisi Nil İrem Saray tarafından,

2- ''IMO’nun 15 Aralık 2021 Tarihli Yorum Kararı Çerçevesinde 1976 Tarihli Londra Konvansiyonu Uyarınca Sorumluluğu Sınırlandırma Hakkını Kaldıran Hareketler'' başlıklı tebliğ ise Araştırma Görevlisi Nuh Celal Günay tarafından sunulacak.

Konferans Pîrî Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Kampüsü Seminer II Salonu’nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe online olarak aşağıdaki linkten katılabilirsiniz.

https://bit.ly/3OGoU7L

Vira Haber