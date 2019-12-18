PRÜ’de Prof.Dr.Fuat Sezgin Yılı Konferansı

PRÜ’de “2019 Prof.Dr.Fuat Sezgin Yılı Konferansı ve Ödül Töreni gerçekleşti. Konferans programı açılış konuşmalarını Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Tamer Kıran , Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan , Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Tamer Kıran, konferansta yaptığı konuşmada, 2019 yılının Cumhurbaşkanlığımız tarafından “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatarak, Piri Reis Üniversitesi’nin, bu anlamlı yıla ilişkin olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve Kırıkkale Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalamasından ve faaliyetlerde bulunmasından onur duyduklarını söyledi.

Prof. Dr. Sezgin’in Denizcilikle İlgili Çalışmaları

Merhum Prof. Dr. Sezgin’in çalışmalarının, denizciler için de ilham verici olduğunu belirten Tamer Kıran, şunları söyledi:

“Prof. Dr. Fuat Sezgin'in, uzun yıllar süren araştırmaları sonucu ortaya çıkan ‘İslam Uygarlığında Astronomi Coğrafya ve Denizcilik…’ adlı eseri bizlere İslam uygarlığının saklı kalmış bilimsel geçmişine dopdolu bir yolculuk yaptırmaktadır. Müslüman denizcilerin 15. Yüzyıl Hint Okyanusu’nda yaptıkları şaşırtıcı doğruluktaki mesafe ölçme sonuçları dikkati çekmektedir. Müslüman denizciler gelişmiş trigonometri ve astronomi bilgilerini kullanarak, Afrika’nın doğu kıyısı ile Sumatra-Java arasındaki uzaklıkları, Hint okyanusunun aynı coğrafi boylamlar üzerinde bulunan burunları, körfezleri adalar ve limanları arasındaki 60 uzaklığı kaydetmişlerdir. Bu çizelge ve verileri bugünkü koordinatlar ile karşılaştırdığımızda ne kadar az bir sapma olduğunu görmekteyiz.”

Geçmişi Bilmeden Geleceği Yazamayız

Gençlere de seslenen Tamer Kıran, “Geçmişi bilmeden, geleceği yazamayız. Bu nedenle genç neslin, bu zengin geçmişteki bilim adamlarını ve çalışmalarını en azından genel kültür seviyesinde bilmesi büyük önem taşıyor. Geçmişimizde Farabi, İbni Sina, Mimar Sinan ve Piri Reis gibi, dönemlerinde bilim tarihine damga vurmuş çok büyük değerlerimiz mevcut. Bu değerlerimizin yaşamları ve bilimsel çalışmaları, siz, geleceği inşa edecek gençlerimize şüphesiz en büyük rehberler olacaktır.” diye konuştu.

Tamer Kıran, 2018 yılında kaybettiğimiz değerli bilim insanımız Prof. Dr. Fuat Sezgin’i, saygı, minnet ve rahmetle andı.

Konferansta, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Koordinasyon Başkanı ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, “Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Mirası” konulu sunum yaptı.

Bilal Erdoğan’a Plaket Sunuldu

Konuşmaların ardından Tamer Kıran ve PRÜ Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan tarafından Bilal Erdoğan, Mecit Çetinkaya ve Prof. Dr. Ersan Aslan’a plaketleri sunuldu.

Ayrıca, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in denizcilik tarihimize yapmış olduğu katkıların ortaya çıkarılması amacıyla “Denizcilik Tarihi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin” temalı “Bilimsel Makale Yarışması” ile yine Türkiye’deki tüm lise öğrencileri arasında düzenlenen “Resim ve Gemi Modeli” yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

‘Piri Reis Üniversitesi, alanında çağının ilerisinde bir üniversite’

Toplantının ardından Tamer Kıran ve Rektör, Necmeddin Bilal Erdoğan’a üniversiteyi gezdirdiler ve eğitim hakkında bilgi verdiler. Bilal Erdoğan, üniversitenin denizcilik simülatörleri merkezi ile eğitim havuzunu da gezdi.

Bilal Erdoğan, yaptığı değerlendirmede, Piri Reis Üniversitesi’nin imkanlarını gezip, gördüklerini belirterek, “Gerçekten alanında çağının ilerisinde bir üniversite olmuş. Hem Deniz Ticaret Odamıza, hem hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Burası dünya çapında gemicileri yetiştirecek, denizle ilgili her alanda gençlerimizi yetiştirecek bir üniversite... Fuat Sezgin yılına da sahip çıktıkları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü Fuat Hocamızın çalışmaları, Piri Reis’in bilime verdiği katkıları bugüne bağlayan çalışmalardı. Bugünkü önemini bize kavratan çalışmalardı. Dolayısıyla Piri Reis Üniversitesi’nin ismine yakışır bir etkinlikte buluştuk bugün. Katılan bütün öğrenci arkadaşlarımıza ve hocalarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Üniversitemize de çok büyük başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Konferansa konuşmacıların yanı sıra; Tuzla Kaymakamı Ali AkçaTuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Piri Reis Üniversitesi bir önceki Mütevelli Başkanı Metin Kalkavan, PRU Mütevelli Heyeti üyeleri, Deniz Ticaret Odası yetkilileri ve Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Tarihi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Tarafından Düzenlenen Bilimsel Makale Yarışmasına katılan yarışmacılar, aileleri ve Lise müdürleri katılım gösterdi.

2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında Piri Reis Üniversitesi tarafından 17 Aralık 2019 Salı günü, üniversitenin Deniz Kampüsü Konferans Salonu’nda, “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Konferansı” düzenlendi.

Konferansa, DTO Başkanı Tamer Kıran, Piri Reis Üniversitesi bir önceki Mütevelli Başkanı Metin Kalkavan, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Koordinasyon Başkanı ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ve Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan ve Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Tarihi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Tarafından Düzenlenen Bilimsel Makale Yarışmasına katılan yarışmacılar, aileleri ve Lise müdürleri katıldı.

Tüm konuşmacılara Piri Reis Üniversitesinin anı objeleri takdim edildi ve aynı zamanda Prof. Dr. Ersan Aslan tarafından; 5 ciltten oluşan Prof. Dr. Fuat Sezgin İslamda Bilim ve Teknik setini Piri Reis Üniversitesi’ne hediye edildi.

Vira Haber