Pupa Yelken, Okurla Buluşmaya Hazır

10.5 metre boyunda ve keç armalı "Kısmet" isimli yelkenli 1963'te Salacak'ta, Athar Beşpınar'ın atölyesinde kızağa kondu. Sadun Boro hayatta en büyük emeli olan dünya seyahatine eşi Oda ile beraber 1965 yılında çıktı. Onlara Kanarya Adaları'nda aldıkları ünlü kedileri "Miço" eşlik etti. Sadun Boro üç yıl süren yolculuklarının anılarını Pupa Yelken adlı bu eserinde topladı.

Amatör Türk Denizciliğinin başeseri olarak kabul edilen Pupa Yelken, yalnızca bir seyahat kitabı değil, taşıdığı cesaret ve tahayyül özellikleriyle edebî bir yolculuk hikâyesi. Sadun Boro ve eşi Oda ile beraber bir dünya seyahatine çıkmak isterseniz, maviliğin sayfalarını çevirmeye başlayabilirsiniz.

Kitabın yazarı Sadun Boro kimdir?

Yelkenlisi ile dünya seyahati yapan ilk Türk denizcisi. 1965-1968 yılları arasında eşi Oda Boro ve kedileri Miço ile birlikte ,“Kısmet” isimli 10,5 metrelik tekneleriyle dünya turunu tamamladılar. Bu seyahatin Sadun Boro tarafından kaleme alınan seyir günlükleri Hürriyet gazetesinde seri olarak yayınlandı ve büyük ilgi ile takip edildi. Yurda dönüşleri coşkuyla kutlanan çiftin dünya seyahatini Sadun Boro “Pupa Yelken” ismiyle kitaplaştırdı.

1928 yılında İstanbul’ da doğan Sadun Boro, Erenköy’ de büyümüş, ilkokuldan itibaren Galatasaray’ da yatılı okumuştur. Üniversite eğitimini İngiltere, Manchester’ da tekstil mühendisliği alanında tamamlamıştır. İlk okyanus seyahatini 1952 yılında, İngiltere’ den Karayip Adaları’ na Ling isimli bir İngiliz teknesinde yapmıştır. “Bir Hayalin Peşinde” kitabında kendi yelkenlisi ile dünya seyahati yapma hayalinin başlangıcı olarak gördüğü bu deneyimi yazıya dökmüştür. Hayalini gerçekleştirdiği dünya seyahatinin ardından ikinci büyük seyahatleri 1977-79 yılları arasında kızları Deniz’ in de katıldığı Amerika yolculuğudur, bu macerayı “Fora Yelken” isimli kitabında anlatmıştır.

1980 yılından itibaren Boro ailesi Bodrum’ a yerleşmiştir. Sadun Boro başta yeryüzü cenneti olarak nitelediği Gökova olmak üzere bu bölgenin doğası ve denizini korumak için olağanüstü çaba sarf etmiştir. Kısmet’ in Dümen Suyunda isimli kitabında Türkiye ve komşu kıyılara yaptığı seyirlerin anılarını derlemiştir. Hayatı boyunca en değer verdiği çalışması “Vira Demir”, kıyılarımıza ait detaylı bir seyir rehberidir. O’nun teşvikiyle amatör denizciliğimiz gelişmiş, yeni denizciler dünyaya yelken açmıştır.

Vira Haber