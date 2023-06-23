Qterminals Antalya, Kurban Bayramı’nda LÖSEV’in Yanında

LÖSEV, Kurban Bayramı’nda Türkiye’de kanser hastalığına sahip çocukların ve ailelerin yaşadığı zorlukları hafifletmek ve destek olmak amacıyla 15 yıldır et entegre tesislerinde vekaleten kurban kesimi gerçekleştiriyor. QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, “LÖSEV kanserle mücadelede ederken bizlerde onların çalışmalarını desteklemek ve farkındalık yaratmalarını sağlamak için mücadele etmeliyiz. Kurban Bayramı’nda ‘Her Kurban Lösemili Çocuklara Can’ diyoruz ve “QTerminals Antalya olarak vekaleten LÖSEV’i destekliyoruz” diye konuştu.

QTerminals Antalya, Türkiye’de çocukların kanserle mücadelesinde önde gelen kurumlardan LÖSEV’in Kurban Bayramı projesinin destekçisi oldu. LÖSEV, 15 yıldır kanser hastalığına sahip çocukların ve ailelerin yaşadığı zorlukları hafifletmek ve destek olmak amacıyla 15 yıldır et entegre tesislerinde vekaleten kurban kesimi gerçekleştiriyor. Kurban kesimi sonrası etler, Lösemili çocukların ailelerine LÖSEV Mutlu–Et paketleriyle özel vakumlanmış kutuların içinde ulaşıyor.

QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, “LÖSEV, lösemili çocukların ve ailelerinin hayatlarını iyileştirmek ve güzelleştirmek için çok değerli çalışmalar yapıyor. Bizim gibi büyük şirketlerin hayati öneme sahip çok değerli hizmetler sunan bu gibi kuruluşları desteklemeleri gerekmektedir. LÖSEV’in çalışmalarını yaygınlaştırmak, onlara destek olmak bizlerin topluma bir borcudur. Hep birlikte toplumumuz için büyük bir etki yaratabiliriz. Kanser, her yaşta zorlu bir hastalıktır ancak çocuklar üzerinde etkisi daha da derindir. Onların yaşadığı fiziksel ve duygusal mücadele çok daha büyüktür. LÖSEV kanserle mücadelede ederken bizlerde onların çalışmalarını desteklemek ve farkındalık yaratmalarını sağlamak için mücadele etmeliyiz. Bu nedenle de Kurban Bayramı’nda ‘Her Kurban Lösemili Çocuklara Can’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Vasıflara uygun kurbanlıkları din görevlisi, veteriner hekim, noter yetkilisi, kalite güvence sorumlusu ve kasaptan oluşan bir ekip huzurunda dini vecibelere uyarak kesen LÖSEV, kanser hastalarının kırmızı et gibi proteini zengin içerikli besinlerle beslenerek savunma sistemlerini güçlendirmelerini sağlıyor. Kanser hastalarının proteince zengin beslenerek savunma sistemlerinin güçlenmelerini amaç edinen proje ile Lösemili ve kanserli çocukların düzenli olarak taze et ürünleri yemelerinin sağlanması hedefleniyor.

Vira Haber