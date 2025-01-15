QTerminals Antalya Limanı 57 Bin Turisti Ağırladı

Özellikle Avrupalı tatilcilerin tercih ettiği bir liman olan Antalya, 2024 yılı başından bu yana QTerminals Antalya Limanı'na gelen 21 lüks gemiyle yaklaşık 40 bin yolcu ağırladı. Alanya Limanı ise 15 gemiyle yaklaşık olarak 17 bin turiste ev sahipliği yaptı.

Antalya, 2025 yılı için kruvaziyer turizminde rekor bekliyor

QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, Antalya’nın turizmdeki güçlü yükselişini vurgulayarak, "2025 yılı için beklentilerimiz çok yüksek. Şu anda 56 gemi rezervasyonumuz var. Yolcu sayısı da bu yıla göre daha fazla görünüyor." dedi.

Dünya kruvaziyer turizminin yaklaşık yüzde 25’inin Akdeniz Çanağı’nda gerçekleştiğini belirten Sert, Antalya’nın bu paydan faydalandığını ifade etti. Sert, Antalya'nın sadece deniz, kum ve güneşle değil; aynı zamanda tarihi zenginlikleri, kültürel mirası, spor sahaları ve benzersiz doğasıyla da turistlerin ilgisini çektiğinden bahsetti.

Sert, turistlerin bir limandan çıkarak birçok ziyaret noktasına gidip gezebildiğini ifade ederken "Antalya, her yıl farklı deneyimler arayan turistler için cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Kruvaziyer turizmi de bu deneyimi farklı kılan önemli bir unsur" dedi.

Vira Haber