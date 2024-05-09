Qterminals Antalya Limanı, Lüks Yolcu Gemisi Seabourn Quest’i Ağırladı

198 metre uzunluğundaki 32 bin 477 bin grostonluk Seabourn Quest isimli kruvaziyer gemisi, 450 yolcusu ve 330 tayfasıyla QTerminals Antalya Limanı’na ulaştı. Yolcular Antalya’da alışveriş yaparak, yerel restoranları ve turistlik yerleri ziyaret ederek bölgesel ekonomiye katkı sağladı. Seabourn Quest kruvaziyer gemisinin bir sonraki durağı Rodos limanı olacak.

İzmir-Mersin arasındaki yaklaşık 700 deniz mili uzunluğundaki kıyı şeridinde hem yolcu hem de yük operasyon hacmi en yüksek olan QTerminals Antalya, kaliteli, güvenli ve hızlı hizmet ilkesiyle bölgenin dünya ticaretine ve turizme açılan kapısı olarak önem taşıyor. Türkiye’nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, tüm turizm sektörleri arasında en hızlı büyüyen ve gelişen kruvaziyer turizminde teknolojik alt yapısı ve bilgi birikimiyle öne çıkıyor.

Kruvaziyer turizminin ülke ekonomisi için önemini dile getiren QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, “Türkiye kruvaziyer turizmine elverişli kıyı hattı, tarihsel, kültürel ve turistik özellikleri ve ulaşılabilir karasal alanlarıyla sektörde öne çıkan bir konumda yer alıyor. Toplam 370 metre uzunluğunda iki kruvaziyer iskelesine sahip olan limanımızda, 1830 metrekare yolcu terminali ve kruvaziyer yolcularına hizmet veren 1000 metrekare bagaj alanımız mevcut. QTerminals Antalya olarak kapasitemiz, güvenlik önlemlerimiz ve lojistik ağlarımızla sektörün en iyi hizmet veren limanlarından biriyiz. Kaliteli, güvenli ve hızlı hizmet ilkelerimizle bölgenin dünya ticaretine ve turizme açılan kapısı olarak müşterilerimize yüksek standartlarda hizmet sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Vira Haber